Бойову машину Centurio X20 розробили на досвіді війни в Україні, додавши трохи інтелекту

Розробники KNDS пішли далі й наділили свій UGV (Unmanned Ground Vehicle/unbemanntes Bodenfahrzeug) системою безпілотного управління, запозиченою з автомобілебудування. Такі технології вже використовуються в таксомоторах, автобусах, вантажівках.

Модель Centurio X20 сегменту UGV (безпілотний наземний транспортний засіб) побудована на такій самій основі. Система виконує деякі незалежні функції, притаманні безпілотним автомобілям, але остаточне рішення щодо використання озброєння чи інших операцій залишається за оператором. В деталях та особливостях нової моделі розбиралася редакція Авто24.

Сісти "за кермо" може як оператор, так і автопілот

Тут поєднано функціонал автономного водіння з роботою оператора. Озброєний UGV керується дистанційно та використовує кілька допоміжних функцій. Так що Centurio X20 не є повністю автономною системою, але закладений алгоритм допомагає виконувати деякі незалежні функції.

У сплетінні доріг та ьбездоріжжя машина може самостійно знаходити шлях назад до маршруту, аналізувати та переглядати збережені профілі водіння, адаптуючи їх до нових обставин, слідкувати за іншим транспортним засобом. Такий алгоритм збігається з функціоналом допоміжних систем легкових автомобілів, але у цьому випадку його адаптували для позашляхового використання.

Це дизельна версія Centurio X20, але розробники кажуть, що невдовзі в індекс моделі додадуть одну літеру і буде акумуляторна машина е-X20. Фото: KNDS

Це дуже зручно для операцій в умовах переднього краю чи в розвідці в глибині позицій ворога. Завдяки цьому заплутаній місцевості або в забудованих районах ризик для солдатів зменшується.

Оператор може при потребі взяти управління на себе. Ідея полягає в тому, щоб дозволити оператора дистанційно керувати кількома машинами одночасно.

В цьому випадку машина реагує на радіозв'язок, гарантована якість роботи поки забезпечується на відстані трохи біли як п'ять кілометрів.

Право вибору цілі – за оператором

Для керування зброєю працює захищений канал. На платформу Centurio X20 розробники поставили дистанційно керовану систему озброєння ARX 20 RCWS з 20-мм гарматою та кулеметом калібру 7,62 мм.

Операційний режим здійснюється повністю на відстані за допомогою стабілізованої оптики та інтегрованого лазерного далекоміра.

При потребі на таку платформу можна замість 20-мм гармати поставити мініустановку “Катюші” для залпового вогню реактивними снарядами по ворожих позиціях, як це вже роблять в Україні на базі пікапів. Фото: KNDS

Оператор дистанційно вибирає цілі, наводить зброю і робить постріл. Стабілізація системи забезпечує ведення вогню навіть під час руху. Платформа адаптована під різні типи стрілецької зброї, у т.ч. важких кулеметів, легких гармат чи мінометів.

Це як пікап, тільки без кабіни та кузова

Колісна ходова Centurio X20 базується на порівняно компактній платформі. Маючи довжину 3,5 м, ширину 1,9 м та висотою 1,2 м, автомобіль адаптований для гарного маскування у складках місцевості за умови сезонного камуфляжу.

По суті, це за своєю масою наче позашляховик, вага коливається в межах 2 800 кг. Для порівняння редакція Авто24 умовно порівняла Centurio X20 з класичним рамним позашляховиком Toyota Land Cruiser 300 (2 635–2 685 кг) та пікапом Toyota Tundra (2 400–2 700 кг). Вони за своєю масою найближче стоять до ваги UGV.

Наземний тихохід як кара для ворога

Силовий блок тут представлено дизельним двигуном потужністю 60 кВт. Він спроможний розганяти машину до максимальної швидкості — 45 км/год, але це може бути лише в окремих випадках. Насправді "Центуріо" тихохід в прямому та переносному значенні.

Місія зрозуміла – тихим та безшумним ходом підібратися, розвідати чи вдарити по ворогу й хутко повернутися додому. Фото: KNDS

По-перше, його завдання тихим ходом пробратися туди, куди людині це зробити складно або ризиковано для життя. По-друге, зробити це потрібно якомога тихіше, без зайвого шуму.

Запозичення з будівельної спецтехніка не зайве

Систему керування тут подвоєна. Рульові колеса за класикою передні. Але це все-таки класична геометрія, бо задні колеса також отримали рульові тяги й повертаються. Таким чином UGV отримав систему, запозичену з телескопічних навантажувачів та іншої спецтехніки.

Оператор чи автопілот може паралельно повернути передні та задні колеса в один бік і отримати діагональний (крабовий) хід. Можна вдатися до контробертального ходу, вивернувши колеса попереду в один бік, а позаду в інший. Також зручний варіант.

В такому разі машина повертатиметься практично довкола своєї осі, що трохи схоже з бортовим поворотом мінінавантажувачів. Радіус повороту буде трохи більший, оскільки це все-таки не "тракторний" варіант.

Сенсорна технологія замінює зір

UGV немає ні кабіни, ні керма. Вважай, безпілотник наполовину. На перший план виходить сенсорна технологія, за допомогою якої здійснюється довколишній моніторинг. Встановлена на маківці 360-градусна камера отримала додаткову технологію нічного бачення з інфрачервоними та залишковими світловими сенсорами.

Таким чином оператор має цифровий огляд довкола машини. Це чимось схоже не звичайний симулятор, ніж на ніж класичну кабіну.

В кооперації з партнерами

Взагалі проєкт Centurio X20 слід вважати спільним проєктом з пропорційним співвідношенням 50/50 компаній KNDS та Safran. У цій програмі KNDS дає загальну архітектуру, платформу та озброєння. Safran докладає свої датчики, інерціальні навігаційні системи та інші компоненти, необхідні для моделювання навколишнього середовища та навігації без GPS.

При цьому на перший план виходить командна робота та розвиток навичок сектору шляхом залучення інших гравців, які розробляють інноваційні рішення.

KNDS планує випускати від 10 до 30 платформ на рік, але якщо цього вимагатимуть обсяги та терміновість потреб, то компанія не виключає створення ще однієї спеціалізованої виробничої лінії на одному зі своїх об'єктів. Фото: KNDS

KNDS, зокрема, співпрацює з паризькою компанією Simpulse. Вона пропонує радіозв'язок SL300 з дальністю 7 км у наземному середовищі.



"Ми твердо віримо у співпрацю та здатні безперешкодно інтегрувати ноу-хау та сильні сторони ключових партнерів у наші системи. Таким чином, ми можемо запропонувати нашим клієнтам рішення для місій на новому, високопродуктивному рівні, – заявив иконавчий віце-президент KNDS з цифровізації Матіас Ноель

З цивільного сектору, ймовірно, доєднаються ще й Valeo та Continental. Обидві компанії мають посилити аспект мобільності, зокрема за допомогою радарів уникнення перешкод, що широко використовуються в цивільному секторі.

Екзаменатори світового рівня працюють в Україні

Залучення різних сторін до цього проєкту йде не тільки на рівні виробників, але й військових. Особливо це помітно на етапі випробувань. Тут найавторитетнішим екзаменаторами стали українські воїни, фронтовий досвід яких вже найкращий у світі.

Ось черговий доказ того, де насправді "дають добро" у серійне виробництво таким машинам. Скриншот: Авто24

Про це мало говорять, але передова на українському театрі бойових дій стала зоною випробування вогнем для техніки та зброї багатьох світових виробників. Вигода від того обопільна.

Нам хай тимчасова, але все таки підмога, оскількі виробники дома провели чисельні заводські та полігонні тести й на фронт техніка чи зброя йдуть не сирі, а практично у передсерійному виконанні.

Коли чекати новачка і хто перший у черзі

В найближчий рік-два очікується "дозрівання" машини. Вже приблизно у 2027-2028 роках KNDS розгляне замовлення на 50-100 платформ. Ця перша партія слугуватиме основою для формування портфеля замовлень на наступні чотири роки.

Скажімо, французький оборонний сектор сподівається на KNDS France та Safran, співвласників рамкової угоди, на постачання першого бойового робота армії до 2027-2028 років.