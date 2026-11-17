Як повідомляє видання Motor1, епічна битва Red Bull Ultimate Winter Race розгорнулася на 107 акрах суцільного льоду за температури мінус 17 градусів. Організатори зібрали на одному треку п'ять абсолютно різних класів гоночної техніки, щоб з'ясувати, хто краще впорається з екстремальними умовами, де чиста потужність двигуна вже нічого не вирішує.

Головною сенсацією заїзду став іспанський мотогонщик Дані Педроса. Його прототип KTM RC16 оснастили спеціальними кастомними колесами з довгими шипами, що дозволило максимально ефективно чіплятися за слизьку поверхню.

"Старт був вирішальним, адже мій байк найлегший, і я знав: якщо відірвуся на початку, зможу обережніше проходити повороти", – поділився враженнями Педроса. Він додав, що був приємно здивований тим, як добре двигун витримав такі жорсткі мінусові температури.

Рівні умови для нерівної техніки

Щоб зрівняти шанси, організатори хитро продумали конфігурацію траси. Техніка, яка взагалі не призначена для зими, отримала коротші внутрішні траєкторії, тоді як підготовлені до снігу машини змушені були їхати довшим зовнішнім радіусом.

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Другим до фінішу прийшов Патрік Фрізахер за кермом чемпіонського боліда Oracle Red Bull Racing. Команді довелося суттєво підняти кліренс та модифікувати шини, але машині все одно катастрофічно бракувало зачепу в поворотах.

"Наступного разу я б використав довші шипи, як у Дані. Було дуже складно, адже іноді ти залітаєш у поворот занадто швидко і просто втрачаєш зчеплення", – зізнався пілот Формули-1.

Здивування ветеранів

Цікаво, що фаворит гонки на папері – гонщик на снігоході Гуннар Стерн – їхав найдовшим маршрутом і не зміг реалізувати свою перевагу. А пілот потужного пікапа класу Pro 4 Ендрю Карлсон взагалі стартував зі спеціального трампліна.

Карлсон зазначив, що найбільше його вразив саме прогрес двоколісної техніки. "Ризик для MotoGP при втраті зчеплення величезний, тому бачити, як він ставав швидшим з кожним колом, було справді круто", – підкреслив гонщик. У підсумку легкий байк залишив позаду і технологічний болід F1, і створений для таких умов снігохід.