Божевільний Tesla Roadster нарешті дебютував: він вміє літати й швидший за Формулу-1

Під час заходу в Макгрегорі, штат Техас, компанія Tesla провела по-справжньому шокуючу презентацію довгоочікуваної новинки. Замість звичайного виїзду на сцену, електромобіль проїхав догори дном по величезному пандусу, а потім зробив бочкоподібний переворот у повітрі.

Згодом Roadster перестрибнув ряд інших автівок бренду. Такі акробатичні трюки стали можливими завдяки інтеграції технологій від космічної компанії SpaceX. Автомобіль оснастили системою холодних газових двигунів, яка використовує 10 форсунок та 250 кілограмів стисненого газу.

"Тож воно може літати, як ракета. Я можу робити перевороти, воно може робити божевільну гімнастику, все, що завгодно", – Ілон Маск, генеральний директор компанії.

Динаміка за межею фізики

Виробник стверджує, що під час випробувань їм вдалося зафіксувати час розгону від 0 до 100 км/год на рівні 0,81 секунди. Максимальна швидкість прототипу вже перевищила 370 км/год, але кінцевою метою інженерів є досягнення половини швидкості звуку, що становить близько 616 км/год.

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Окрім ракетних прискорювачів, під днищем суперкара захована масивна система всмоктувальних вентиляторів. Віцепрезидент Tesla з інженерії Ларс Мораві зазначив, що ця установка генерує притискну силу до 2G, буквально присмоктуючи машину до асфальту під час агресивного проходження поворотів.

Цікаво, що на тлі загального переходу бренду до систем автономного водіння, ця модель стане винятком. Маск підкреслив, що це фактично буде єдиним автомобілем з ручним керуванням, який вироблятиме марка в довгостроковій перспективі.

Три версії та туманні перспективи

На ринок Roadster вийде у трьох модифікаціях. Базова версія Performance отримає лише систему всмоктувальних вентиляторів, тоді як екстремальний розгін за 0,81 секунди забезпечить лімітована комплектація Thrust.

Найпотужніший варіант під назвою Rocket з десятьма ракетними соплами буде доступний виключно за спеціальними запрошеннями від виробника. Щоб забронювати будь-яку з цих версій, клієнтам необхідно внести депозит у розмірі 50 тисяч доларів протягом десяти днів.

Попри фантастичні характеристики, залишається багато відкритих питань щодо легальності використання таких технологій на дорогах загального користування. Регулятори навряд чи дозволять викидати стиснений газ зі швидкістю звуку або перестрибувати через інші транспортні засоби в міському трафіку.

Серійне виробництво нового покоління суперкара заплановане на 2028 рік. Проте, враховуючи дев'ятирічну історію затримок з моменту показу першого концепту у 2017 році та відсутність фінального прайсу, інвестування в цю модель поки що виглядає як купівля кота в мішку.