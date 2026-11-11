Бренд Scion повертається в США: Toyota готує повнопривідний міні-пікап з доступною ціною

Як повідомляє видання Motor1, виробництво відродженої лінійки налагодять безпосередньо на території США. Очікується, що перші серійні екземпляри зійдуть з конвеєра у другій половині 2027 року. Основою для гучного повернення став класичний японський кей-трак.

Під капотом KEI-01 працюватиме скромний 660-кубовий трициліндровий двигун, який інженери Toyota з'єднали з безступеневим варіатором та системою повного приводу. Габарити вантажівки дійсно мініатюрні: довжина ледь перевищує 3,3 метра, а ширина становить менше ніж 1,5 метра. Попри такі скромні розміри, відкидні борти кузова дозволяють легко завантажувати поклажу, а заявлена вантажопідйомність сягає 270 кілограмів.

Суворі обмеження

Салон новинки пропонує виключно праве розташування керма, але комплектація приємно дивує. Водій отримає кондиціонер, обігрівач, запуск двигуна з кнопки, електросклопідйомники та навіть центральний екран мультимедійної системи. Головний нюанс криється у швидкісних лімітах.

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Оскільки пікап сертифікують за американськими законами для тихохідних транспортних засобів, його максимальна швидкість програмно обмежена на позначці 40 кілометрів на годину. Спочатку Scion планує продавати ці машини виключно корпоративним клієнтам для поповнення автопарків, проте у разі високого попиту роздрібні продажі для звичайних водіїв також стануть можливими.

Що ще готує Scion?

Окрім пікапа, бренд розробляє ще два цікаві концепти. Перший – це екстремальний мотовсюдихід SxS із 300-сильною гібридною установкою на базі турбованої четвірки, який зможе нав'язати серйозну конкуренцію топовим UTV.

Другою новинкою може стати електричний скутер BKE. Він виглядає як більш брутальна та агресивна версія відомого Honda Motocompacto, ідеально доповнюючи стилістику позашляховика.