Брюссельська служба пожежної та екстреної медичної допомоги приписала у депо Києва свої машини

Пожежні автоцистерни розміщені на шасі Mercedes-Benz Atego з бельгійськими спеціальними надбудовами. Щоправда, модифікації не вказано, вони тут різні.

Ліворуч на фото вгадуються риси Mercedes-Benz Atego 1429, праворуч – два автомобілі старішого покоління Atego, які за конструкцією відповідають поширеним у бельгійських пожежних службах Atego 1325 F з надбудовами Vanassche.

Тобто це не просто транспорт для перевезення обладнання. Це повноцінні пожежні автомобілі, розраховані на оперативний виїзд екіпажу та роботу безпосередньо на місці пожежі.

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Що вони можуть

Машини не нові, вже випробувані часом, але в добротному технічному стані. Atego 1429 – це вантажне пожежне шасі з 6,4-літровим дизельним двигуном потужністю близько 290 к.с. та повною масою близько 14 тонн. Для таких пожежних машин характерні автоматична трансмісія, подвійна кабіна та спеціальна надбудова з пожежним обладнанням.

Дві машини старішого покоління – Atego 1325 F. Для таких бельгійських пожежних автомобілів цієї версії характерні 6,4-літровий дизель потужністю близько 245 к.с., повна маса під 13,5 тонни та автоматична коробка передач.

Комплектація може відрізнятися залежно від конкретного автомобіля. У близьких бельгійських Atego 1325 F з надбудовами Vanassche використовувалися резервуари приблизно на 2 000 літрів води, пожежні насоси та рукави для швидкої подачі води.

Пожежних автомобілів багато не буває і ці три одиниці спецтранспорту від бельгійців посилять пожежне депо столиці суттєво. Фото: мерія Києва

Чому це важливо для Києва

Для рятувальників така техніка – це насамперед додаткові екіпажі та можливість швидше реагувати на виклики. Після російських атак пожежникам часто доводиться одночасно працювати на кількох локаціях: гасити загоряння у житлових будинках, промислових об'єктах та автомобілях, ліквідовувати наслідки падіння уламків, рятувати людей і розбирати пошкоджені конструкції.

Кожна додаткова справна пожежна машина дає змогу швидше сформувати необхідну кількість екіпажів і не залишати без резерву інші райони міста.

Брюссель допомагає Києву від початку великої війни

Брюссель підтримує Київ із перших місяців повномасштабного вторгнення.

За цей час столиця Бельгії передавала Києву карети швидкої допомоги, пожежні автомобілі, генератори та медичне обладнання. Київські медики проходили стажування в Брюсселі, а українські та бельгійські рятувальники обмінювалися досвідом.

Бельгійська сторона також допомагала київським медзакладам обладнанням для лікування та реабілітації поранених.

Тепер до Києва прибули ще три пожежні автомобілі – техніка, яка безпосередньо працюватиме на захисті мешканців столиці. Передача машин стала черговим прикладом практичної підтримки Києва з боку Брюсселя.

У мирний час ці автомобілі працювали на вулицях бельгійської столиці. Тепер вони допомагатимуть київським рятувальникам реагувати на пожежі та наслідки російських атак. Для столиці це не просто гуманітарна допомога, а додатковий ресурс для порятунку людей і захисту міста.