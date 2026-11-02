Броньована фортеця на 15 тонн: чим дивує новий інкасаторський Mercedes-Benz Actros від українських майстрів

Як повідомляє офіційний сайт компанії REFORM, новий спецавтомобіль розроблено спеціально для банків та фінансових установ, які потребують перевезення великих обсягів готівки чи цінних паперів.

Замість звичного суцільного броньовика інженери застосували комбінований підхід: захистили лише кабіну екіпажу, а вантажний відсік залишили стандартним.

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Ходова стандартна, чого не скажеш про кабіну

Базою для цього гіганта стало надійне тривісне шасі Mercedes-Benz Actros 2636 L з колісною формулою 6×4. Під капотом працює перевірений 10,7-літровий дизель OM470, який видає 360 кінських сил та солідні 1800 Нм крутного моменту.

Усю цю тягу перетравлює роботизована коробка на 12 передач вперед і 4 назад. Завдяки 500-літровому паливному баку машина може спокійно проїхати понад тисячу кілометрів без дозаправлення, що критично важливо для міжміських рейсів.

Інкасаторський Mercedes-Benz Actros від компанії REFORM. Фото: REFORM

Броня та зручність завантаження

Кабіна екіпажу отримала серйозний балістичний захист класу ПЗСА-3. Це означає, що броня та скло гарантовано витримують обстріл з автоматів калібру 5,45 та 7,62 міліметра, а також рятують від уламків ручних гранат типу Ф-1 чи РГД-5.

Головна фішка вантажного відсіку – потужний гідроборт. Ця гідравлічна платформа дозволяє інкасаторам завантажувати важкі палети з грошима прямо з рівня землі, тому шукати стаціонарну естакаду чи рампу більше не потрібно.

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Завдяки такій конфігурації габаритна довжина автомобіля вклалася у 9,5 метра.

"Спеціальне виконання узгоджується за технічним завданням з урахуванням призначення автомобіля, навантаження та умов роботи екіпажу, – зазначають розробники.

При цьому корисне навантаження після встановлення всієї броні та спецобладнання становить не менше 15 тонн.

Автомобіль поєднує броньовану кабіну екіпажу ПЗСА-3, неброньований вантажний відсік і гідроборт. Фото: REFORM

Досвід створення спецтехніки

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія REFORM вже має серйозний досвід роботи з важким бронюванням. Нещодавно вітчизняні майстри перетворили класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 79 на захищену спецмашину для мобільних груп саперів.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, сам виробник Mercedes-Benz готує радикальні зміни для своєї важкої техніки. Невдовзі будівельні та спеціалізовані вантажівки бренду почнуть оснащувати несподівано широкими кабінами для більшого комфорту водіїв.