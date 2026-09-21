Броньований монстр на базі Dodge RAM: ЗСУ отримають новий вітчизняний пікап UATGYURZA-01

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до постачання у війська новий вітчизняний бронепікап UAT.GYURZA-01, побудований на базі відомого американського трака. Ця восьмитонна машина здатна перевозити до двох тонн вантажу та п'ятьох бійців, забезпечуючи їм високий рівень протимінного та балістичного захисту на передовій.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, розробкою та виробництвом новинки займається українське оборонне підприємство, яке вже має солідний досвід створення техніки для фронту. Головною фішкою проєкту стало використання шасі одного з найнадійніших цивільних пікапів – Dodge RAM 5500.

Завдяки такій базі автомобіль компанії УкрАрмоТех зберіг зрозумілий цивільний алгоритм управління, що значно спрощує підготовку водіїв. При цьому бронезахист тут цілком серйозний: корпус витримує влучання куль за стандартом STANAG 4569 рівня 2, а днище захищене від підриву мін за рівнями 3а та 3b.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Фронтальне зображення бронеавтомобіля UAT.GYURZA-01. Фото: УкрАрмоТех

Технічні характеристики та оснащення

Попри солідну вагу у понад вісім тонн, UAT.GYURZA-01 демонструє чудову динаміку та розвиває швидкість понад 110 км/год. Запасу пального вистачить на серйозні марш-кидки: до 1000 кілометрів асфальтом або близько 800 кілометрів важким бездоріжжям.

Машину буквально напакували сучасними системами для виживання у бойових умовах. У базовій комплектації передбачені камери зовнішнього спостереження, комплекс радіоелектронного захисту, потужна лебідка та автоматична система пожежогасіння моторного відсіку й кабіни.

Бронепікап UAT.GYURZA-01 зроблений для ЗСУ, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями. Фото: УкрАрмоТех

За потреби комплектацію можна розширити. Виробник пропонує встановлення системи напівавтоматичної підкачки шин, фільтровентиляційної установки та додаткових протиуламкових екранів.

Поповнення автопарку ЗСУ

Нагадаємо, що це не перша цікава новинка для українських військових за останній час. Раніше оборонне відомство вже допустило до експлуатації вітчизняний бронеавтомобіль Десна, який експерти охрестили українським аналогом легендарного Хамві завдяки низькому силуету та високій прохідності.

Паралельно Міноборони та кластер оборонних інновацій Brave1 випробовують українські дистанційно керовані багі. Перші закриті тестування техніки провели військовослужбовці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, які безпосередньо керували машинами та надали виробникам свої зауваження. Розробники вже вносять необхідні зміни, після чого плануються нові випробування.

Роботизація війська набирає обертів: у справі – дистанційно керовані багі. Фото: сайт Міноборони України

Такі машини розглядають насамперед як спосіб зменшити ризик для військових під час виконання небезпечних завдань. Роботизований транспорт може використовуватися для логістики, евакуації та інших операцій, де присутність людини безпосередньо на машині не є обов'язковою. За даними Міноборони, з початку 2026 року кількість місій наземних роботизованих комплексів зросла у 3,3 раза, а лише у серпні вони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань.