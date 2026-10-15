Броньовик для найгарячіших точок: чим дивує 12-місний SVI MAX SWAT на базі вантажівки Isuzu

Як повідомляє офіційний сайт виробника SVI Engineering, прем'єра оновленого багатоцільового тактичного автомобіля відбулася на авіабазі Waterkloof у Преторії під час масштабної виставки Africa Aerospace and Defence.

Цього року захід зібрав 287 компаній із 33 країн, але саме цей броньовик привернув неабияку увагу фахівців охоронного та урядового секторів. Українських виробників на цьому форумі не було, але наші дипломати, в т.ч. посол у Південно-Африканській республіці, на відкритті виставки побували.

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Шасі вибирали виважено

В основі брутального всюдихода лежить перевірене часом шасі повнопривідної вантажівки Isuzu FTS 750 SWA. Під капотом працює 7,8-літровий лінійний шестициліндровий турбодизель, який видає 176 кВт потужності та солідні 706 Нм крутного моменту.

Щоб важка машина адекватно їхала та не вимагала від водія надзусиль, двигун подружили з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач Allison 2500.

На передньому плані виставкового подіуму в африканських армійських кольорах стоять машина переднього краю MAX Recon 6x6, а на задньому – 12-місний броньовик MAX SWAT. Фото: SVI Engineering

Завдяки 300-міліметровому кліренсу та запасу ходу близько 600 кілометрів, цей апарат готовий до серйозного бездоріжжя та тривалих патрулювань.

Броня, що рятує життя

Замість стандартної кабіни Isuzu розробники встановили спеціально виготовлений броньований монококовий корпус, який просто прикручується болтами до рами. Він забезпечує рівень захисту EN1063 BR6, тобто гарантовано витримує обстріл зі штурмових гвинтівок калібру 7,62, включаючи АК-47.

На виставці AAD 2026 показали спрощений армійський салон для роботи в воєнному середовищі, але попередня поліцейська версія має більш комфортні крісла. Фото: SVI Engineering

Цікавою фішкою конструкції є плоске балістичне скло з вбудованими бійницями. Воно прикручене до віконних рам болтами, тому в разі пошкодження під час атаки його можна максимально швидко і дешево замінити в польових умовах.

Універсальний солдат

Усередині MAX SWAT з комфортом розміщується екіпаж із 12 осіб у повному екіпіруванні.

Машина-універсал для охорони кордонів, розгону натовпу, тактичного спостереження та повноцінних штурмових військових операцій. Фото: SVI Engineering

Вантажність у 2500 кілограмів дозволяє брати на борт купу додаткового обладнання. За бажанням замовника на броньовик ставлять допоміжну силову установку, яка живить наземні радари або потужні тепловізори без запуску основного двигуна.