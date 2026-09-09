Брутальний дизайн та ціна від 22 тисяч доларів: BYD засвітив новий позашляховик у стилі Defender

Про появу перших шпигунських фотографій новинки повідомляє видання Electrek. Світлини, які спочатку з'явилися на китайському порталі Autohome, демонструють закамуфльований тестовий прототип з квадратними формами кузова.

Автомобіль стане молодшим братом вже відомої моделі Ti 7, яка на внутрішньому ринку продається під суббрендом Fang Cheng Bao як Tai 7.

Хоча машина позиціонується як більш доступна альтернатива, візуально вона зовсім не виглядає маленькою. Для українських водіїв, які шукають містке авто для поганих доріг, такий формат завжди цікавий.

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Очікується, що це буде просторий п'ятимісний позашляховик, на відміну від семимісного старшого брата. На даху тестового зразка вже можна розгледіти лідар, що натякає на серйозний набір сучасних систем активної безпеки та допомоги водієві.



Старший брат новинки – BYD Ti 7 / Джерело: Electrek - Feed

Ціна та гібридні технології

Офіційних технічних характеристик компанія ще не розкрила, але цінове позиціонування вже вимальовується. Якщо старша модель Ti 7 у Китаї коштує від 26 500 доларів, то за новий Ti 6 проситимуть орієнтовно 22 000 доларів (близько 150 000 юанів).

За ці гроші покупець отримує повноцінний рамний дизайн, який відверто копіює британський Defender, але за ціною добре укомплектованого кросовера B-класу.

Щодо двигунів, то можна орієнтуватися на агрегати старшої моделі BYD. Ti 7 пропонується як чистий електромобіль або плагін-гібрид (PHEV).

Гібридна версія використовує 1,5-літровий турбомотор та три електродвигуни загальною потужністю 402 кінські сили. Батарея на 35,6 кВт-год дозволяє проїхати виключно на електриці понад 100 кілометрів, чого цілком вистачає для щоденних поїздок містом без краплі бензину. Глобальна прем'єра новинки очікується найближчим часом.

Авто 24 раніше писав про BYD оновив Leopard 7 та Leopard 3.