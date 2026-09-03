Брутальний рамник чи сімейний люкс: Scout показав новий позашляховик із запасом ходу 800 кілометрів

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Scout Traveler Trail-ready
Як пише видання Motor1, американський бренд Scout Motors нарешті показав, як виглядатиме їхній новий позашляховик Traveler. На виставці в Колорадо дебютували одразу два концепти на одній базі, але з кардинально різним характером. Версія Mountainside орієнтована на "тиху розкіш" та сімейні подорожі, тоді як Trail-ready – це позашляховик із лебідкою, силовими бамперами та зубастими шинами для жорсткого бездоріжжя.
Електричка, яка не боїться блекаутів
Найцікавіше ховається під капотом. Scout запропонує не лише електромобіль із запасом ходу близько 560 кілометрів, а й версію Harvester. Фактично, це електромобіль зі збільшеним запасом ходу (EREV), де бензиновий агрегат працює як генератор. Завдяки генератору загальний запас ходу перевищить за 800 кілометрів, що дозволяє спокійно їхати куди завгодно, не прив'язуючись до розеток.
Що по техніці та дизайну
Mountainside отримав 22-дюймові диски, преміальну шкіру та вставки з переробленого горіха в салоні. Trail-ready виглядає суворіше: 18-дюймові диски з бедлоками, 35-дюймова грязьова гума, посилений дах із додатковим світлом та салон із міцної шкіри, яку легко мити. Виробник обіцяє кліренс понад 30 сантиметрів та здатність тягнути причіп вагою понад 3 тонни. Це пряма заявка на конкуренцію з класичними рамними позашляховиками, а не звичайними міськими кросоверами.
Коли чекати та скільки коштує
- Серійне виробництво стартує на новому заводі в Південній Кароліні у 2027 році, а перші клієнти отримають свої машини ближче до 2028 року. Стартовий прайс обіцяють втримати на рівні до 60 000 доларів.
- Компанія вже збирає депозити по 100 доларів. Судячи з попиту, першими на конвеєр стануть саме версії з бензиновим генератором.