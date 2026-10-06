Британські інспектори почали тести нового Hyundai IONIQ 9 в якості патрульних авто

Як повідомляє Carscoops, нові машини наразі проходять сувору оцінку на швидкісних автомагістралях та основних дорогах класу А в Англії. Ці автомобілі отримали традиційну ліврею підвищеної видимості зі світловідбиваючими наклейками та потужними системами аварійного освітлення.

Енергоспоживання та хитра батарея

Окрім низькопрофільної світлодіодної панелі на даху, додаткові проблискові маячки вмонтовані у заднє скло, дзеркала, бампер та двері багажника. Також на борту є програмоване світлодіодне табло, система відеоспостереження та 100-ватний мегафон.

Увесь цей арсенал вимагає серйозних витрат енергії, що зазвичай є критичною проблемою для електромобілів. Проте фахівці компанії Richell Vehicle Conversions, які займалися переобладнанням, знайшли елегантне рішення та встановили в тестові IONIQ 9 окрему допоміжну акумуляторну систему ємністю 240 Аг.

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Запас ходу та повноваження інспекторів

Додаткова батарея працює незалежно від основного тягового акумулятора на 110 кВт-год, але вага обладнання та погіршена аеродинаміка неминуче вплинуть на паспортний запас ходу в 620 кілометрів. Рятує ситуацію те, що IONIQ 9 побудований на 800-вольтовій архітектурі, яка забезпечує надшвидку зарядку на трасі.

Хоча зовні ці кросовери нагадують поліцейські машини, дорожні інспектори є цивільними особами і не належать до поліції Великої Британії. Вони мають право зупиняти та регулювати рух, перекривати смуги на автомагістралях заради безпеки, але не можуть заарештовувати водіїв чи обшукувати авто.