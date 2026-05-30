БТР для міст: бронемашина для операцій у міській забудові отримала штурмову рампу

Дебютна версія поєднує платформу Toyota Land Cruiser 300 із бронезахистом рівня CEN B6 та спеціальною штурмовою системою доступу.

Про новинку йдеться на сайті та ФБ-сторінці виробника. Фото дають уявлення про машину з штурмовою рампою, а короткий опис – характеризує новачка.

Штурмова рампа на даху

Головна особливість Robur LT-300 – інтегрована штурмова система на даху та вбудована система драбин. Вони дозволяють спецпризначенцям швидко проникати на верхні поверхи будівель або діяти у складних міських умовах.

Розробники позиціонують машину як платформу для спецназу, антитерористичних підрозділів та сил швидкого реагування.

Броня витримує кулі 7,62 мм

БТР побудований на базі Toyota Land Cruiser 300 та отримав сертифікований балістичний захист CEN B6. Такий рівень бронювання забезпечує захист від куль калібру 7,62×51 мм.

Конструкція машини оптимізована для зниження ваги – використано полегшену зовнішню броню та спеціальне балістичне скло.

Перевірена часом бронемашина машина Robur для спецназу зазнала змін, тепер на операціях потреба тягати на плечах драбину відпала. Фото: TAG Dynamics

У салоні передбачено конфігурацію 2+2+4, тобто бронемашина може перевозити до восьми осіб. Для екіпажу встановлені вибухостійкі сидіння.

Практично це все той же броньовик Robur LT-300 (див. відео внижче), але дообладнаний згаданою вище атрибутикою.

Двигун на 302 "коней" та запас ходу 550 км

Robur LT-300 комплектується двотурбінним дизельним силовим агрегатом V6 потужністю 302 к.с. з крутним моментом 686 Нм. Максимальна швидкість бронемашини становить 110 км/год.

Повнопривідна трансмісія 4×4 отримала незалежну підвіску на подвійних важелях та багатоважільну схему ззаду. Машина здатна долати підйоми до 70%, броди глибиною 600 мм та має кліренс 298 мм.

Запас ходу сягає 550 км завдяки паливному баку об’ємом 110 літрів.



Орієнтація на спецоперації

БТР отримав посилені шини Run-flat, а також опційну систему централізованого підкачування коліс STIS. Радіус розвороту становить лише 11,8 м, що важливо для маневрування у вузьких міських кварталах.

У TAG Dynamics заявляють, що Robur LT-300 створювали як компактну та мобільну машину для швидких штурмових операцій, патрулювання, супроводу колон та роботи у кризових районах.