Будівництво мосту Ямпіль – Косеуць виконано на третину: Україна отримає ще одну пряму дорогу до Молдови

Будівництво розпочалося кілька місяців тому. На майданчику вже завершено значний комплекс робіт із влаштування опор та монтажу металоконструкцій майбутнього мосту. Завершити будівництво планують у жовтні–листопаді 2026 року.

Про цю новобудову між Україною та Молдовою йдеться у релізах Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та Мінрозвитку.

Яким буде новий міст

Новий прикордонний перехід стане частиною міжнародного пункту пропуску "Ямпіль – Косеуць". Загальна довжина мостового переходу трохи більше 1,3 кілометра.

Характеристики мостового переходу (проєкт 2021 року):

міст через Дністер – 641 м;

естакада – 668 м;

загальна довжина – 1309 м;

дві смуги руху;

тротуари з обох боків.

Що зміниться після відкриття

Після введення мосту в експлуатацію маршрут між Вінницею та молдовським містом Сорока скоротиться на 28 км. Очікується, що це прискорить перевезення вантажів і пасажирів, зменшить час перетину державного кордону та покращить логістику між Україною і Молдовою.

Крім того, новий перехід має розвантажити пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", через який сьогодні проходить основний транспортний потік між двома країнами.

Будівництво мостового переходу розпочалося лише кілька місяців тому, а вже виконано майже третину запланованого. Фото: Агентство відновлення

Частина європейського транспортного коридору

Міст стане елементом інтеграції української дорожньої мережі до європейської транспортної системи TEN-T. Проєкт також включено до Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Республікою Молдова до 2030 року.

Для будівництва тимчасового технологічного мосту, необхідного для реалізації проєкту, у 2026 році з резервного фонду державного бюджету було виділено 383,8 млн грн.