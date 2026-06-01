Бундесвер замовив понад 2000 військових вантажівок на мільярд євро, але це тільки початок

Сумарний кошторис цього контракту становить майже мільярд євро з невеличким плюсом. Як повідомляє rheinmetall.com, йдеться про незахищені логістичні машини сімейства UTF (Ungeschützte Transportfahrzeuge). Ці машини є основою транспортного забезпечення німецьких збройних сил.

Замовлення охоплює автомобілі у трьох категоріях: легкі 4x4 вантажністю 3,5 тонни, середні 6x6 на 5 тонн та важкі 8x8, здатні перевозити до 15 тонн вантажу.

Тисяча важких машин і ще тисяча легших

Згідно з умовами угоди, Rheinmetall поставить близько 1000 важких вантажівок 8x8 та ще приблизно 1000 машин у версіях 4x4 і 6x6. Постачання розпочнеться у першій половині 2026 року, а більшу частину техніки Бундесвер має отримати до кінця року.

Нинішнє замовлення є частиною рамкового контракту, укладеного у 2024 році. Він передбачає можливість закупівлі до 6500 транспортних засобів цього сімейства.

Щоправда, експерти зазначають, що це тільки початок розміщення масштабних партій техніки. Оскільки попереду ще чимало контрактів, то Rheinmetall уже шукає виробничі потужності за межами Європи – виклики надто серйозні й реакція на них уже відчувається.

Основа військової логістики

Автомобілі побудовані на базі сімейства Rheinmetall HX, яке спеціально розроблене для військових потреб. Ці вантажівки відомі високою прохідністю, витривалістю та здатністю працювати у складних кліматичних умовах.

Фактично серія HX поєднує серійні комерційні технології з військовими доопрацюваннями. Такий підхід дозволяє спростити експлуатацію, ремонт і навчання персоналу, а також знизити витрати протягом життєвого циклу техніки.

Чому це важливо

У Бундесвері наголошують, що саме логістичні автомобілі є критично важливим елементом забезпечення армії. Вони використовуються для перевезення особового складу, боєприпасів, пального, техніки та іншого майна як у межах Німеччини, так і під час операцій союзників по НАТО.

Масштабне замовлення стало черговим кроком у програмі переозброєння та посилення мобільності німецької армії на тлі зростання безпекових викликів у Європі. Для Rheinmetall контракт також підтверджує статус одного з ключових постачальників колісної техніки для Бундесверу.