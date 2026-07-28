Бундесвер замовив велику партію надважких тягачів Elefant 2: причину вже ніхто не приховує

Нові машини мають надійти до війська упродовж нинішнього та наступного років. Стислі терміни обумовлені новими викликами, що змушують розвивати логістичний сектор важких армійських перевезень.

Про новий укладений контракт на виготовлення й постачання техніки йдеться в отриманому релізі від компанії Rheinmetall.

Замовлення збільшили через зростання потреб

Новий контракт став продовженням рамкової угоди, підписаної ще у 2018 році. Спочатку вона передбачала закупівлю до 137 важких транспортерів, а першою партією стали 32 машини.

Зростання потреб Бундесверу та посилення ролі Німеччини як головного логістичного хабу НАТО призвели до продовження контракту ще на 56 тягачів.

"Слони" в німецькій армії вже прижилися, за два роки їх популяція у другій версії ще більше зросте. Фото: Rheinmetall

Саме вони мають забезпечити швидке перекидання танків та іншої важкої бронетехніки на великі відстані без зайвого зносу гусеничних машин.

Що являє собою Elefant 2

HX81 Elefant 2 створений на базі військової платформи Rheinmetall MAN Military Vehicles. Тягач оснащений 8-циліндровим дизельним двигуном потужністю 680 к.с., має повний привід і здатний розганятися до 89 км/год.

Технічно допустима повна маса автопоїзда становить 135 тонн, що дозволяє перевозити практично будь-яку сучасну бойову машину Бундесверу та союзників.

Для евакуації техніки транспортер обладнаний двома лебідками Rotzler із тяговим зусиллям по 20 тонн кожна.

Доповнення до броньованих Mammut

Elefant 2 є неброньованим важким транспортером і працюватиме разом із броньованими тягачами Mammut, які також виробляє Rheinmetall. Такий поділ дозволяє використовувати дорожчі захищені машини безпосередньо біля лінії бойових дій, а Elefant 2 – для логістичних перевезень у тилу.

Важкий транспортер Elefant 2 доставляє бойову машину піхоти Puma. Фото: Марко Доров, Бундесвер

Після початку повномасштабної війни в Україні країни НАТО значно збільшили увагу до військової логістики.

Для Німеччини, через територію якої проходять основні маршрути перекидання сил Альянсу на східний фланг, парк надважких транспортерів став одним із ключових елементів оборонної інфраструктури.