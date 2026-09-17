BYD Denza представила повністю електричний позашляховик N8L із батареєю на 130 кВт-год

Повністю електрична версія N8L виявилася на 20 000 юанів (3 000 доларів) дешевшою за початкову вартість плагін-гібридного аналога, ціна якого становить 319 800 юанів (47 100 доларів США), пише CarNewsChina.

Габарити, компонування та особливості дизайну

Електричний позашляховик отримав довжину 5 200 мм, ширину 1 999 мм, висоту 1 820 мм та колісну базу 3 075 мм. У салоні реалізовано шестимісне компонування за схемою 2+2+2 з окремими кріслами другого ряду та третім рядом із можливістю поздовжнього регулювання.

Зовні модель відрізняється закритою передньою частиною, встановленим на даху модулем LiDAR та трьома ексклюзивними кольорами кузова: золотисто-чорним, зимово-зеленим та чорнилом "Захід сонця". Крім того, автомобіль отримав електричний передній багажник об'ємом 208 літрів із вбудованим зливним клапаном для зручності миття водою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Запас ходу, архітектура 800 В та швидка зарядка

Основою силової системи N8L є акумулятор Blade другого покоління ємністю 130,15 кВт-год. Початкова версія оснащена одним електромотором на задній осі потужністю 370 кВт (496 к.с.).

Запас ходу становить 960 кілометрів за циклом CLTC (778 км за WLTP). Для порівняння, повнопривідна модель BYD Great Tang (Da Tang) із цим же акумулятором долає 850 км за CLTC (689 км за WLTP), тоді як Denza N8 досягає 1003 км за CLTC (812 км за WLTP). Швидкість заряджання завдяки високовольтній архітектурі 800 В поповнення заряду акумулятора від 10% до 97% триває орієнтовно 9 хвилин.

Оснащення кабіни та системи інтелектуального водіння

За автоматизоване управління відповідає система God's Eye 5.0, яка працює на базі 1 LiDAR, 5 міліметрових радарів, 12 ультразвукових датчиків та 12 камер. Комплекс забезпечує роботу автопілота на трасі й у місті, а також автоматичне паркування в будь-яких умовах.

Інтер'єр містить шість інтегрованих екранів, включаючи панель приладів, центральний дисплей, розважальні монітори для переднього та задніх пасажирів, проєкційний дисплей AR-HUD і цифрове дзеркало заднього огляду. Також у цій моделі дебютував штучний інтелект BYD DiClaw, здатний обробляти складні багатоетапні команди, планувати маршрути та керувати пристроями розумного будинку.