BYD готує до виходу потужні спорткари під брендами Fang Cheng Bao та Denza

Мова йде про практичне сімейство Formula S від суббренду Fang Cheng Bao, та про безкомпромісний гіперкар Denza Z, який демонструє рекордні для свого класу динамічні характеристики, зазначає CarNewsChina.

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Ліфтбек Formula S та універсал Formula S GT від Fang Cheng Bao

Суббренд Fang Cheng Bao (також відомий як Leopard), який раніше спеціалізувався виключно на утилітарних позашляховиках, офіційно подав заявку на отримання ліцензій для продажу своїх перших легкових моделей, чий ринковий дебют заплановано на третій квартал 2026 року.

Дизайн новинок багато в чому перегукується зі стилістикою спортивної лінійки Denza, що обумовлено внутрішньою уніфікацією концерну BYD. Оскільки на експортних ринках машини Fang Cheng Bao часто перейменовують, є висока ймовірність, що за межами Китаю це сімейство продаватиметься під маркою Denza або безпосередньо BYD.

Серія складається з двох типів кузова:

Formula S: Елегантний чотиридверний ліфтбек із закритим обтічним передом, краплеподібними фарами, напівприхованими дверними ручками та ромбоподібними ліхтарями. Його габарити становлять 5060/1967/1483 мм при колісній базі 2960 мм. Споряджена маса варіюється від 1999 до 2250 кг;

Formula S GT: Спортивний універсал типу шутинг-брейк із плоскою лінією даху, рейлінгами та містким багажним відсіком. Довжина кузова становить 5025 мм. Модель здатна буксирувати причепи масою до 500 кг, а її споряджена вага становить 2170–2280 кг.

Обидві машини мають LiDAR на даху, що вказує на інтеграцію передової системи автономного водіння DiPilot 5.0. Базова версія ліфтбека комплектується електромотором на задній осі потужністю 245 кВт (329 к.с.), а потужніший задньопривідний варіант видає 300 кВт (402 к.с.). Він також є базовим для універсала GT.

Топові повнопривідні модифікації обох моделей оснащені додатковим двигуном і видають сумарну пікову потужність 490 кВт (657 к.с.). Максимальна швидкість автомобілів обмежена на позначці 240 км/год, а живлення забезпечують літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори.

Екстремальна швидкість: 1582-сильний суперкар Denza Z

Якщо бренд Denza раніше асоціювався з комфортабельними мінівенами та кросоверами, то новий проєкт Denza Z повністю змінює позиціонування марки. Цей безкомпромісний спортивний електромобіль, орієнтований на водія, вийде на китайський ринок у липні 2026 року у двох модифікаціях кузова.

Технічні та конструктивні відмінності модифікацій Denza Z:

Кабріолет оснащений м'яким складаним верхом, напівприхованими ручками дверей та 20-дюймовими дисками з різнорозмірними шинами (255/40 спереду та 265/40 ззаду). Габарити складають 4780/1990/1350 мм, що на 52 мм довше за Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Маса – 2290 кг;

оснащений м'яким складаним верхом, напівприхованими ручками дверей та 20-дюймовими дисками з різнорозмірними шинами (255/40 спереду та 265/40 ззаду). Габарити складають 4780/1990/1350 мм, що на 52 мм довше за Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Маса – 2290 кг; Родстер має жорсткий дах, повністю приховані дверні ручки, чорне оздоблення стійок і занижений на 20 мм профіль кузова. Комплектується шинами параметрами 255/40 спереду та 295/35 ззаду. Його вага становить 2220 кг, а швидкісна межа досягає 300 км/год;

має жорсткий дах, повністю приховані дверні ручки, чорне оздоблення стійок і занижений на 20 мм профіль кузова. Комплектується шинами параметрами 255/40 спереду та 295/35 ззаду. Його вага становить 2220 кг, а швидкісна межа досягає 300 км/год; Родстер зі спортивним пакетом: дана модифікація оснащена агресивним аеродинамічним обвісом, що збільшує загальну довжину машини до 4870 мм. Вона оснащена гоночними шинами 275/35 ZR21 спереду та 325/30 ZR21 ззаду. Масивне антикрило на кришці багажника створює високу притискну силу, дозволяючи розганятися до рекордних 350 км/год.

Колосальна динаміка досягається завдяки передовій тримоторній електричній архітектурі. На передній осі встановлено один електродвигун потужністю 500 кВт (670 к.с.), а задню вісь приводять у рух два незалежні мотори сумарною віддачею 680 кВт (912 к.с.).

Максимальна комбінована потужність системи досягає вражаючих 1180 кВт, що дорівнює 1582 кінським силам і значно перевершує показники кращих європейських спорткарів. За попередніми даними, розгін до 100 км/год займає всього 2 секунди. Суперкар живиться від LFP-батареї та оснащений інноваційною підвіскою DiSus-M, технологією надшвидкої зарядки та автопілотом DiPilot 5.0.