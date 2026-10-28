BYD готує вбивцю Rolls-Royce: розкішний седан Yangwang Altior за 300 тисяч доларів

Як повідомляє видання Motor1, новий флагман раніше був відомий лише під заводським індексом HU, але тепер отримав офіційне ім'я, що в перекладі з латини означає "вищий". Генеральний менеджер бренду Ху Сяоцін зазначив, що ця назва символізує перехід компанії у сегмент ультралюкс, позиціонуючи новинку навіть вище за їхні актуальні топові моделі U8 та U9.

Наразі виробник опублікував лише кілька тизерів, але вони вже розкривають серйозні амбіції. Автомобіль отримав задні двері, що відкриваються проти ходу руху, масивні хромовані диски та лідар на даху. Передня частина седана візуально перегукується з брутальним позашляховиком Yangwang U8, натякаючи на єдиний корпоративний стиль найдорожчої лінійки.

За габаритами китайський гігант майже не поступається британській класиці. Довжина машини становить значні 5500 міліметрів, а колісна база розтягнулася на 3350 міліметрів, що робить її прямим конкурентом для Rolls-Royce Ghost та Mercedes-Maybach S-Class.

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Глобальні плани та орієнтовна ціна

Вибір Дубая для світової прем'єри зовсім не випадковий, адже Близький Схід є одним із найголовніших ринків для розкішних седанів. Цікаво, що для внутрішнього ринку Китаю модель отримає назву Dingyao, тоді як ім'я Altior використовуватиметься виключно для експорту.

За попередніми даними, прайс на цю розкіш складе близько двох мільйонів юанів, що еквівалентно 300 тисячам доларів. Технічні характеристики, тип силової установки та ємність батареї поки тримають у секреті, тому інтрига зберігатиметься до офіційної презентації.

Успіхи бренду в інших сегментах