BYD обіцяє революцію: 500 км запасу ходу всього за 5 хвилин зарядки, однак BMW обрала інший підхід

Йдеться про пікову потужність до 1500 кВт – це в рази більше, ніж у більшості сучасних електромобілів. Фактично, BYD намагається наблизити процес зарядки електрокара до швидкості звичайної заправки автомобіля з ДВЗ, зазначає Auto24.

BMW відповідає: “читайте дрібний шрифт”

Попри вражаючі цифри, у BMW ставляться до таких заяв обережно. Представники компанії прямо натякають: за надвисокими швидкостями зарядки можуть ховатися серйозні компроміси. Керівник напрямку акумуляторних технологій BMW підкреслює, що збільшення одного параметра майже завжди означає погіршення інших, пише Carscoops. У випадку електромобілів це може стосуватися довговічності батареї, стабільності роботи або навіть безпеки.

Баланс між швидкістю, ресурсом і безпекою

У BMW пояснюють: створити надшвидку зарядку технічно можливо, але це потребує компромісів. Інженери порівнюють цей процес із “ковдрою” – якщо тягнути її в один бік, інша частина оголюється. Основна проблема полягає у тепловиділенні. Чим вища потужність зарядки, тим сильніше нагрівається акумулятор, що може негативно впливати на його ресурс і стабільність. Саме тому BMW обирає більш консервативний, але збалансований підхід.

Що пропонує BMW вже сьогодні

Нові електромобілі бренду, зокрема BMW iX3 та BMW i3, вже підтримують швидку зарядку потужністю до 400 кВт. Цього достатньо, щоб поповнити запас ходу приблизно на 400 км всього за 10 хвилин. Хоча це значно повільніше, ніж у BYD, німецький виробник робить акцент на стабільності, безпеці та довговічності батарей.

Гонка технологій: Китай проти Європи

Наразі ситуація нагадує конкуренцію на ринку смартфонів, де виробники з Китаю активно просувають ультрашвидку зарядку, тоді як європейські бренди роблять ставку на довговічність і надійність. BYD демонструє агресивний технологічний прорив, тоді як BMW обирає більш обережну стратегію розвитку. Обидва підходи мають право на існування, але остаточний вибір залежить від пріоритетів покупця.