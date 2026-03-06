BYD представила нову батарею, яка заряджається майже так само швидко, як відбувається заправка бензином

За словами виробника, нова технологія дозволяє зарядити електромобіль від 10% до 70% лише за 5 хвилин, що вже наближається до часу, необхідного для заправки автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, зазначає Auto24. Ще більш вражає те, що від 10% до 97% батарея заряджається приблизно за 9 хвилин. У компанії назвали це “новим світовим рекордом швидкості зарядки серійних електромобілів”.

Blade Battery другого покоління

Нова батарея є розвитком технології Blade Battery, яку BYD активно використовує у своїх електромобілях. Друге покоління акумулятора розроблене з урахуванням головної проблеми електрокарів — тривалого часу заряджання. Завдяки новій архітектурі та модернізованій системі управління енергією батарея здатна забезпечити такі показники швидкості.

Надпотужна зарядна інфраструктура

Ключову роль у новій системі відіграють спеціальні надшвидкі зарядні станції. Вони мають потужність до 1500 кВт, що більш ніж на 1000 кВт перевищує потужність традиційних швидких зарядок, які використовуються сьогодні. Саме така інфраструктура дозволяє реалізувати надзвичайно короткий час заряджання батареї. BYD вже активно працює над розгортанням нової мережі. До кінця року компанія планує встановити приблизно 20 000 таких зарядних станцій по всьому Китаю, причому понад 4 200 уже введено в експлуатацію.

Швидка зарядка навіть у мороз

Ще одна важлива особливість нової батареї — стабільна робота при дуже низьких температурах. За даними компанії, навіть при –30 °C автомобіль зможе зарядитися від 20% до 97% приблизно за 12 хвилин. Це вирішує одну з головних проблем електромобілів у холодному кліматі, де ефективність батарей традиційно падає.

Запас ходу понад 1000 км

Хоча детальні технічні характеристики поки не розкриваються, BYD натякнула, що нова батарея може забезпечити запас ходу до приблизно 1036 км на одному заряді. Якщо ці показники підтвердяться у серійних моделях, це стане одним із найкращих результатів серед сучасних електромобілів.

Покращена довговічність батареї

Окрім швидкості заряджання, нова батарея отримала покращену стабільність ємності з часом. Виробник заявляє, що друге покоління Blade Battery краще зберігає свої характеристики протягом років експлуатації. Гарантовані показники збереження ємності виглядають так:

87,5% після 2 років або 50 000 км пробігу;

77,5% після 6 років або 150 000 км;

72,5% після 8 років експлуатації.

За словами компанії, це приблизно на 2,5% краще на кожному етапі, ніж у батареї першого покоління.

Чи стане зарядка електромобілів такою ж швидкою, як заправка

Якщо технологія, представлена BYD, справді буде масштабована у серійних моделях, вона може суттєво змінити ринок електромобілів. Можливість поповнювати заряд за кілька хвилин здатна усунути один із головних бар’єрів для покупців електрокарів — тривалий час очікування на зарядній станції. Таким чином, нова технологія Blade Battery другого покоління може наблизити електромобілі до рівня зручності традиційних автомобілів з бензиновими двигунами.