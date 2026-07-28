BYD представила офіційні зображення конкурента Mercedes-Benz S-Clas під назвою Da Han

Як пише CarNewsChina, BYD Da Han отримав значні габарити: довжина кузова становить 5256 міліметрів, ширина – 1999 міліметрів, висота – 1510 міліметрів, а колісна база досягає 3130 міліметрів. За загальною довжиною китайський флагман перевершує стандартну версію Mercedes-Benz S-Class на 6,6 сантиметрів.

Дизайн екстер'єру вирізняється низькою передньою частиною з вузькими світлодіодними фарами та трапецієподібним повітрозабірником. Лінія даху та стійки кузова утворюють безперервний дугоподібний елемент зі сріблястим оздобленням. Додатково автомобіль оснащений напівприхованими дверними ручками, 21-дюймовими багатоспицевими колісними дисками та суцільною світлодіодною панеллю задніх ліхтарів. За безпеку та автопілот відповідає система DiPilot 5.0 з LiDAR на даху та камерами в передніх крилах.

Електричні модифікації та характеристики акумулятора

Повністю електричні версії BYD Da Han оснащуються літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю ємністю 102,3 кВт-год, вага якої становить виняткові 725,9 кілограма. Акумулятор підтримує технологію надшвидкої зарядки. Також автомобіль отримав систему керування задніми колесами для покращення маневреності великого седана. Покупцям будуть доступні дві силові установки:

Задньопривідна версія (RWD) : оснащується одним електродвигуном потужністю 370 кВт (503 к.с.). Запас ходу за китайським вимірювальним циклом CLTC становить від 970 до 1008 кілометрів залежно від конфігурації.

: оснащується одним електродвигуном потужністю 370 кВт (503 к.с.). Запас ходу за китайським вимірювальним циклом CLTC становить від 970 до 1008 кілометрів залежно від конфігурації. Повнопривідна версія (AWD): має двомоторну компоновку із сукупною піковою потужністю 570 кВт (775 к.с.). Запас ходу такої модифікації за циклом CLTC залежно від комплектації варіюється в межах 820, 850 або 880 кілометрів.

Гібридна версія DM-i

Окрім електромобілів, BYD запропонує плагін-гібридну модифікацію Da Han DM-i. Вона оснащена 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 115 кВт (156 к.с.) та електродвигуном на 200 кВт (271 к.с.), що дає сумарну потужність силової установки у 422 кінські сили. Гібрид оснащено батареєю LFP ємністю 54,48 кВт-год, яка забезпечує запас ходу виключно на електротязі до 470 кілометрів. Вартість авто розкриють згодом.