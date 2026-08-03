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BYD виводить на ринок Великої Британії конкурента Land Rover Defender зі значно доступнішою ціною

Компанія BYD розкрила вартість та технічні характеристики нового семимісного позашляховика Ti 7 для ринку Великої Британії. Модель з'явиться у британських автосалонах у січні наступного року за ціною від 47 995 фунтів стерлінгів (близько 64 702 доларів) й позиціонується як доступніша альтернатива популярному Land Rover Defender 110.
Конкурент Land Rover від BYD з'явиться у Великій Британії: деталі, ціна та характеристики

ФОТО: BYD|

BYD Ti 7

Данило Северенчук
logo3 серпня, 13:20
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Новинка випереджає британського конкурента за стартовою вартістю на 16 320 фунтів стерлінгів (близько 22 000 доларів) та пропонує суттєво вищий рівень стандартного оснащення. Прийом попередніх замовлень на BYD Ti 7 у Великій Британії вже відкрито, повідомляє Carscoops.

Оснащення салону та базова комплектація

На британському ринку BYD Ti 7 буде доступний виключно у максимальній версії Excellence з повним приводом. Зовні автомобіль вирізняється світлодіодною оптикою, тонованим склом, панорамним дахом, а також 20-дюймовими легкосплавними дисками.

Семимісний салон отримав шкіряне оздоблення, а сидіння першого та другого рядів оснащені функціями підігріву й вентиляції. Цифрова панель приладів – це 10,25-дюймовим екран, а за мультимедійні можливості відповідає 15,6-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. До переліку оснащення також увійшли:

  • вбудований холодильник та підсклянники з підігрівом;
  • подвійна бездротова зарядка для смартфонів потужністю 50 Вт;
  • тризонний клімат-контроль;
  • преміальна аудіосистема з 18 динаміками;
  • технологія Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє використовувати акумулятор автомобіля для живлення зовнішніх електроприладів.

Силова установка та порівняння з Land Rover Defender

Позашляховик оснащений силовою установкою DM-p Super Hybrid, що складається з 1,5-літрового бензинового турбодвигуна, двох електродвигунів та батареї ємністю 35,6 кВт-год. Бензиновий мотор переважно працює в режимі генератора для підзарядки батареї. Сумарна потужність системи становить 300 кВт (408 к.с.), що дозволяє автомобілю прискорюватися від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди й розвивати максимальну швидкість у 190 км/год. Запас ходу виключно на електротязі сягає близько 119 кілометрів.

Для порівняння, базовий Land Rover Defender 110 S із 3,0-літровим дизельним двигуном потужністю 250 к.с. розганяється до сотні за 7,9 секунди та має максимальну швидкість 188 км/год. Плагін-гібридна версія Defender, що коштує від 71 840 фунтів стерлінгів (близько 96 850 доларів), видає 304 кінських сил, розганяється до 100 км/год за 7,4 секунди та забезпечує лише 50 км пробігу на електротязі.

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