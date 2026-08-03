BYD виводить на ринок Великої Британії конкурента Land Rover Defender зі значно доступнішою ціною

Новинка випереджає британського конкурента за стартовою вартістю на 16 320 фунтів стерлінгів (близько 22 000 доларів) та пропонує суттєво вищий рівень стандартного оснащення. Прийом попередніх замовлень на BYD Ti 7 у Великій Британії вже відкрито, повідомляє Carscoops.

Оснащення салону та базова комплектація

На британському ринку BYD Ti 7 буде доступний виключно у максимальній версії Excellence з повним приводом. Зовні автомобіль вирізняється світлодіодною оптикою, тонованим склом, панорамним дахом, а також 20-дюймовими легкосплавними дисками.

Семимісний салон отримав шкіряне оздоблення, а сидіння першого та другого рядів оснащені функціями підігріву й вентиляції. Цифрова панель приладів – це 10,25-дюймовим екран, а за мультимедійні можливості відповідає 15,6-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. До переліку оснащення також увійшли:

вбудований холодильник та підсклянники з підігрівом;

подвійна бездротова зарядка для смартфонів потужністю 50 Вт;

тризонний клімат-контроль;

преміальна аудіосистема з 18 динаміками;

технологія Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє використовувати акумулятор автомобіля для живлення зовнішніх електроприладів.

Силова установка та порівняння з Land Rover Defender

Позашляховик оснащений силовою установкою DM-p Super Hybrid, що складається з 1,5-літрового бензинового турбодвигуна, двох електродвигунів та батареї ємністю 35,6 кВт-год. Бензиновий мотор переважно працює в режимі генератора для підзарядки батареї. Сумарна потужність системи становить 300 кВт (408 к.с.), що дозволяє автомобілю прискорюватися від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди й розвивати максимальну швидкість у 190 км/год. Запас ходу виключно на електротязі сягає близько 119 кілометрів.

Для порівняння, базовий Land Rover Defender 110 S із 3,0-літровим дизельним двигуном потужністю 250 к.с. розганяється до сотні за 7,9 секунди та має максимальну швидкість 188 км/год. Плагін-гібридна версія Defender, що коштує від 71 840 фунтів стерлінгів (близько 96 850 доларів), видає 304 кінських сил, розганяється до 100 км/год за 7,4 секунди та забезпечує лише 50 км пробігу на електротязі.