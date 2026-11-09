BYD вже конкурує з Rolls-Royce: чим дивує розкішний седан за 300 тисяч доларів

Як повідомляє видання АВТОСВІТ, розробка моделі тривала три роки, а на внутрішньому ринку Китаю вона продаватиметься під назвою Dingyao. Новинка виявилася справжнім велетнем: її довжина сягає 5600 міліметрів, що одразу на 20 сантиметрів більше за габарити Rolls-Royce Ghost.

Зовнішність седана відверто кричить про статус власника. Масивна решітка радіатора прикрашена 137 елементами під коштовне каміння, а фірмова емблема вилита з 24-каратного золота. Головною фішкою кузова стали задні двері, які відчиняються проти напрямку руху на 90 градусів, забезпечуючи королівську посадку.



BYD представила конкурента Rolls-Royce / Джерело: BYD представила конкурента Rolls-Royce

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Королівський комфорт та технології

Салон розрахований лише на чотирьох осіб, адже весь фокус зміщено на задніх пасажирів. Вони отримали роздільні крісла з масажем, вентиляцією та висувними підставками для ніг. Якщо ж босу потрібно більше місця, переднє пасажирське сидіння повністю складається натисканням однієї кнопки.

Оснащення відповідає ціннику: у стелю вмонтовано 21,4-дюймовий екран, між сидіннями сховалися два незалежні холодильники, а для напоїв передбачено висувний відсік із келихами. В оздобленні китайці не пошкодували натуральної шкіри, вовни, дерева та навіть коштовного каміння, а за звук відповідає преміальна система Dynaudio на 39 динаміків.

Танковий розворот та зарядка за хвилини

Yangwang Altior побудували на передовій платформі e4 із чотирма незалежними електромоторами. Завдяки цьому величезний седан вміє розвертатися на місці, рухатися боком і навіть триматися на воді в разі аварійного занурення. Активна підвіска DiSus постійно сканує дорогу камерами, заздалегідь гасячи будь-які коливання кузова.

Під капотом ховається батарея Blade другого покоління, яка обіцяє понад 1000 кілометрів пробігу на одному заряді. Завдяки 1000-вольтовій архітектурі поповнити енергію з 10 до 70 відсотків можна всього за п'ять хвилин.



BYD представила конкурента Rolls-Royce / Джерело: BYD представила конкурента Rolls-Royce

Наразі компанія відкрила попередні замовлення на лімітовану версію Shanhe Dingyun Limited Edition за 2,08 мільйона юанів. Щоб стати в чергу за ексклюзивним авто у коричнево-золотистому кольорі, покупцям доведеться внести депозит у розмірі 45 тисяч доларів.

Експансія BYD у сегмент ультралюкс

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, перші тизери Yangwang Altior з'явилися ще наприкінці жовтня. Тоді генеральний менеджер бренду Ху Сяоцін пояснив, що назва моделі перекладається з латини як "вищий" і символізує остаточний перехід компанії у найдорожчий сегмент ринку.

Паралельно з розкішними седанами китайський гігант б'є рекорди швидкості. Нещодавно трековий гіперкар Yangwang U9 Xtreme зміг розігнатися до неймовірних 503 км/год на перекритій трасі в ОАЕ, ставши найшвидшим серійним електромобілем у світі.