BYD завантажив корабель новими автомобілями 2026 року для України: про які моделі йдеться

Про початок поставок автомобілів BYD 2026 модельного року повідомила компанія BBYD Motors, оператор проєкту розвитку офіційної дилерської мережі BYD в Україні, створений компанією BBCars.

Машини відправлять із порту Наньша у Гуанчжоу на спеціальному кораблі Explorer No.1 – першому власному автотранспортному судні BYD. В який саме європейський порт він прибуде, не повідомляється.

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Україна отримає нові BYD майже одночасно з Китаєм

Головна особливість першої поставки — не лише сам факт офіційного імпорту, а й актуальність модельного ряду.

За інформацією BBYD Motors, український ринок отримає автомобілі BYD 2026 модельного року практично одночасно з їх появою на внутрішньому ринку Китаю. Для України це важливо, бо раніше більшість китайських електромобілів потрапляла до нас через незалежних імпортерів, а новинки часто приходили із затримкою або без повноцінної сервісної підтримки.

Тепер ставка робиться на регулярні поставки, офіційну гарантію, доступ до запчастин і стандартизоване дилерське обслуговування.

Які моделі BYD їдуть в Україну

До першої партії мають увійти найактуальніші моделі бренду. Йдеться як про повністю електричні автомобілі, так і про гібриди з технологією DM-i.

Серед заявлених моделей — BYD Han L, Tang L, Song L GT, Song L DM-i, Song Plus DM-i, Song Pro DM-i, Qin L DM-i, Qin L EV, Seal 06 DM-i, Seal 06 GT, Seal 07 EV, кілька моделей сімейства Sealion, а також Yuan UP, Yuan Plus, відомий у Європі як ATTO 3, Dolphin і Seagull.

Фактично це не одна-дві тестові моделі, а широка лінійка, яка охоплює одразу кілька сегментів: від компактних міських електромобілів до великих кросоверів, седанів і технологічних гібридів.

BYD заходить не лише в масовий сегмент

Окрім основної лінійки BYD, компанія планує поступово розширювати в Україні й преміальну частину концерну.

Українським покупцям мають стати доступні автомобілі Denza, Yangwang та Fangchengbao, який також відомий під назвою Leopard.

Це важливий момент, бо BYD уже давно не обмежується бюджетними електромобілями. Концерн активно працює в преміальному сегменті, розвиває потужні гібридні системи, великі батареї, швидке заряджання та складні системи допомоги водієві.

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Що відомо про BYD Explorer No.1

Explorer No.1 став першим власним автотранспортним судном BYD. Його довжина становить 199,9 метра, а місткість — до 7000 автомобілів.

Судно оснащене двопаливною силовою установкою, яка може працювати на LNG та традиційному паливі. Для BYD це не просто транспортний інструмент, а спосіб зменшити залежність від дефіцитних глобальних потужностей у сегменті автомобілевозів.

Коли попит на китайські електромобілі почав швидко зростати, саме морська логістика стала одним із вузьких місць. Автомобілі можна виробити швидко, але їх ще потрібно доставити на інший континент у потрібній кількості та в прогнозовані терміни.

Explorer No.1 має розв'язувати цю задачу. BYD заявляла, що протягом двох років планує додати до флоту ще сім суден. Такий підхід робить компанію менш залежною від сторонніх перевізників і дозволяє активніше працювати на експортних ринках.

Які технології отримають нові BYD

Автомобілі BYD 2026 модельного року побудовані на сучасних електричних і гібридних платформах компанії.

Серед ключових технологій заявлені 800-вольтові та 1000-вольтові архітектури, акумулятори Blade Battery нового покоління, електрична платформа e-Platform 3.0 Evo, гібридна система DM п’ятого покоління та комплекс допомоги водієві God’s Eye.

Окремо згадується мегаватна система надшвидкого заряджання 1 MW Flash Charging. Саме такі технології BYD використовує, щоб скорочувати час зарядки та збільшувати запас ходу нових електромобілів.

Для українського покупця це може бути принциповим аргументом. Якщо раніше китайський електромобіль часто купували насамперед через ціну, то тепер конкуренція зміщується в бік технологій, швидкості заряджання, реального запасу ходу та програмного забезпечення.

Офіційна мережа має змінити правила гри

Паралельно з початком поставок BBCars та BBYD Motors завершують формування національної мережі офіційних дилерських центрів BYD.

Для покупця це означає не лише можливість купити автомобіль, а й отримати повний цикл підтримки: заводську гарантію, сертифіковане сервісне обслуговування, доступ до оригінальних запчастин і технічну підтримку.

Це ключова відмінність від сірого імпорту. На українському ринку вже є багато автомобілів BYD, завезених незалежними трейдерами. Але офіційна мережа має дати покупцю більш зрозумілі правила гарантії, ремонту й обслуговування.

Особливо це важливо для електромобілів і гібридів, де головними елементами є батарея, силова електроніка, програмне забезпечення та високовольтні системи.

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Чому це важливо для українського авторинку

Поява регулярних поставок BYD може суттєво змінити конкуренцію в сегменті електромобілів і гібридів.

BYD уже є одним із найсильніших гравців світового ринку нової енергетичної мобільності. Компанія має власне виробництво батарей, силових установок, електроніки та платформ. Це дає їй перевагу в собівартості та швидкості виведення нових моделей.

Для України прихід широкої лінійки BYD означає конкуренцію не лише з іншими китайськими брендами, а й з європейськими, корейськими та японськими виробниками.

Особливо цікаво буде спостерігати за цінами. Якщо офіційні BYD зможуть залишитися близькими до пропозицій незалежного імпорту, але додадуть гарантію та сервіс, це може швидко змінити структуру попиту.