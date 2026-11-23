Як повідомляє видання Motor1, засновник компанії Крістіан фон Кенігсегг через свій Instagram запевнив фанатів, що проєкт абсолютного рекорду залишається на порядку денному. Точних термінів він не назвав, адже команда чекає на створення гуми, яка гарантуватиме безпеку пілота на екстремальних швидкостях.

Модель Jesko Absolut представили ще у 2020 році, заявивши її як найшвидший автомобіль в історії шведської марки. На відміну від трекової версії Attack, цей гіперкар позбавили гігантського антикрила заради ідеальної аеродинаміки з коефіцієнтом лобового опору всього 0,278.

Під капотом монстра ховається 5-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, який на біоетанолі E85 видає неймовірні 1600 кінських сил. Уся ця потужність передається на задні колеса через фірмову дев'ятиступеневу коробку передач Light Speed Transmission.

Чому шини стали головною проблемою

Комп'ютерні симуляції та стендові випробування вже довели, що Jesko Absolut здатний подолати позначку у 532 км/год. У липні цього року на динамометричному стенді автомобіль розкрутив колеса понад 500 км/год на дев'ятій передачі, навіть не досягнувши обмежувача обертів.

"На швидкості понад 500 км/год шини зазнають величезних відцентрових сил і нагрівання, тому їхня довговічність і стабільність є абсолютно критичними", – пояснюють інженери. Раніше Koenigsegg співпрацював із компанією Michelin для високошвидкісних тестів, і тепер партнерам доведеться створити справжній технологічний шедевр.

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Окрім гуми, шведам потрібно знайти ідеальну локацію для заїзду. Щоб безпечно розігнатися до 330 миль на годину та плавно загальмувати, потрібен винятково довгий і рівний відрізок ідеального асфальту.

Китайський виклик та конкуренти