CATL показала батареї нового покоління: 6 хвилин на зарядку і до 1500 кілометрів ходу

Під час технологічного заходу в Пекіні 21 квітня CATL презентувала одразу кілька нових батарейних рішень для електромобілів і гібридів, серед яких Shenxing III, Qilin III, Qilin Condensed, Freevoy II та Naxtra. За даними Reuters і профільного видання CnEVPost, компанія робить ставку на одночасне покращення трьох ключових параметрів — швидкості заряджання, питомої енергоємності та практичного запасу ходу.

Shenxing III: зарядка майже як заправка пальним

Найгучнішою прем’єрою стала батарея Shenxing третього покоління. CATL заявляє еквівалент 10C із піковим значенням 15C. Якщо перекласти це на звичну мову, то батарея може заряджатися з 10% до 98% за 6 хвилин 27 секунд. Навіть за температури мінус 30 градусів на заряд від 20% до 98% потрібно близько 9 хвилин.

Для ринку електромобілів це справді важливий сигнал. Останні роки виробники вже навчилися робити батареї з великим запасом ходу, але саме час зарядки залишався головним психологічним бар’єром для масового покупця. Тепер CATL намагається скоротити цю різницю до рівня, який водії вже сприйматимуть без дискомфорту. Reuters також відзначає, що оновлена Shenxing має зменшити так звану “тривогу запасу ходу”.

Qilin III: легший блок і до 1000 кілометрів пробігу

Третє покоління Qilin орієнтоване вже не стільки на рекордну швидкість зарядки, скільки на великий запас ходу і зменшення маси батареї. За даними CnEVPost, батарея має щільність 280 Вт·год/кг, а 125-кіловат-годинний блок здатен забезпечити понад 1000 км ходу. При цьому маса пакета становить 625 кг.

Reuters окремо підкреслює, що нова Qilin адресована автовиробникам, які вже працюють в умовах жорсткіших вимог до енергоефективності. І це логічно: коли батарея стає легшою, авто не лише проїжджає далі, а й менше витрачає енергії. Для преміальних електрокарів це особливо важливо, бо саме тут клієнт хоче отримати і динаміку, і просторий салон, і великий пробіг на одному заряді.

Qilin Condensed: ставка на максимальний запас ходу

Ще цікавішою виглядає версія Qilin Condensed. Вона має енергоємність 350 Вт·год/кг, а для великих седанів CATL заявляє до 1500 км запасу ходу. Для великих SUV мова йде приблизно про 1000 км.

Саме тут компанія робить крок у бік тих моделей, де дальність пробігу досі була ключовим аргументом прихильників ДВЗ. Іншими словами, якщо ці цифри підтвердяться в серійних машинах, електромобілі остаточно перестануть бути транспортом “тільки для міста”.

Freevoy II: гібриди теж не забуті

CATL окремо оновила й батарею для гібридів. Друге покоління Freevoy Super Hybrid Battery у версії NCM, за даними CnEVPost, дає до 600 км електричного ходу та до 2000 км сумарного пробігу. У простішій LFP-версії заявлено до 500 км електричного пробігу.

Це важливий момент, бо ринок гібридів зараз знову набирає вагу. Частина покупців ще не готова повністю перейти на електротягу, зате охоче сприймає формат “щодня їжджу як на електромобілі, а на далеку поїздку маю бензинову страховку”. І CATL явно хоче бути сильним гравцем не лише в BEV-сегменті.

Naxtra: натрій-іонні батареї йдуть у серію

Ще одна стратегічна новинка — Naxtra. Reuters пише, що CATL планує почати масові поставки натрій-іонних батарей уже в четвертому кварталі 2026 року. Для галузі це не просто ще один тип акумулятора, а спроба зменшити залежність від літію та зробити батареї дешевшими і стійкішими до ресурсних ризиків.

Якщо коротко, натрій-іонна технологія поки не б’є рекорди за щільністю енергії, зате виграє в доступності сировини та потенційній собівартості. А це може стати вирішальним аргументом для недорогих електромобілів, комерційного транспорту та ринків, де ціна досі є головною перепоною для електрифікації.

Що це означає для ринку

Головний висновок із презентації CATL простий: батарейна гонка більше не крутиться навколо одного параметра. Тепер виробники одночасно борються за швидкість заряджання, дальність ходу, вагу, витривалість у мороз та вартість. І CATL намагається закрити всі ці фронти відразу. На цьому тлі компанія лишається найбільшим у світі виробником тягових батарей, а її частка глобального ринку на початку 2026 року, за даними Reuters із посиланням на SNE Research, зросла до 42,1%.

Для європейського і, зокрема, українського ринку це означає одне: вже найближчими роками ми побачимо електромобілі, які будуть не просто “екологічною альтернативою”, а технічно зручнішими за частину традиційних машин. І коли зарядка займає шість хвилин, а хід вимірюється тисячею кілометрів, аргументів у скептиків стає дедалі менше.