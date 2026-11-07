Час перевзувати авто: за що реально штрафують в Україні та які радикальні зміни ввела Європа

Офіційні представники патрульної поліції наприкінці жовтня традиційно звернулися до водіїв із нагадуванням про необхідність термінової підготовки транспортних засобів до перших заморозків. Правоохоронці наголошують, що осіння погода здатна змінитися за одну ніч, і саме зараз настає той критичний момент, коли безпечна поїздка починається ще до повороту ключа у замку запалювання.

Головним індикатором для поїздки на шиномонтаж є не перший сніг, а температурний режим. Як тільки середньодобова позначка термометра опускається до +7°C і нижче, літні покришки втрачають свої заводські властивості. Хімічний склад такої гуми починає твердіти, або, як кажуть у народі, "дубіти". Це призводить до різкого зниження зчеплення навіть на абсолютно сухому асфальті, а гальмівний шлях автомобіля збільшується майже вдвічі.

В українському інформаційному просторі щоосені з'являється безліч маніпулятивних заголовків про введення величезних штрафів за їзду на літній гумі, проте реальність виглядає краще. На сьогодні в Україні на законодавчому рівні немає обов'язкових календарних дат для сезонної заміни шин та прямої адміністративної відповідальності за використання будь-яких покришок узимку.

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Які штрафи за сезонні шини обговорюють

Звісно, спроби врегулювати це питання тривають. Народні обранці вже поривались прийняти два профільні документи з високими штрафами для українців. Законопроєкт №8369 пропонує штрафувати водіїв на 340 гривень за їзду без зимових шин з 1 листопада по 31 березня. Інша ініціатива, законопроєкт №11029, передбачає значно жорсткіші санкції: 1700 гривень за перше “порушення” та до 8500 гривень із можливим позбавленням прав за повторне. Обидва документи поки перебувають на стадії опрацювання в комітетах і не мають статусу чинних законів.

Зараз згідно зі статтею 121 КУпАП, поліція може виписати штраф у розмірі 340 гривень за незадовільний технічний стан коліс. Йдеться про критичний знос протектора, який для легкових авто не повинен бути меншим за 1,6 міліметра, а також про наявність порізів, гриж, тріщин чи встановлення на одну вісь шин різних типів.

Практика ЄС

Для тих водіїв, які мають змогу виїзду в країни ЄС, ситуація кардинально інша, адже у зрегульованих юрисдикціях використання невідповідних шин вважається порушенням. Справжня революція маркування відбулася в Німеччині, де з 1 жовтня 2024 року набули чинності парадоксальні. Відтепер звичайні всесезонні або зимові шини з популярним маркуванням M+S більше не вважаються зимовими!

Німецький закон вимагає виключно наявності альпійського символу 3PMSF, який виглядає як гора з трьома вершинами та сніжинкою. За поїздку на покришках M+S у зимових умовах водій отримає штраф від 60 до 80 євро та один штрафний бал, а власник авто додатково сплатить 75 євро.

Не менш суворі порядки панують і в Австрії, де зимовий сезон офіційно триває з 1 листопада по 15 квітня. Місцеве законодавство має унікальну особливість: шини з глибиною протектора менше 4 міліметрів юридично прирівнюються до літніх, навіть якщо на боковині красується зимове маркування. Базовий штраф за порушення становить 100 євро.

Що робити водіям перед морозами

Щоб уникнути подібних неприємностей як в Україні, так і за її межами, експерти радять зробити три прості речі вже сьогодні. По-перше, необхідно замінити шини на зимові до настання стабільних холодів. По-друге, варто повністю злити залишки літньої рідини та оновити омивач скла на зимовий, щоб система не замерзла вночі. І наостанок, обов'язково покладіть до багажника базовий зимовий набір: щітку зі скребком для очищення кузова, надійний буксирувальний трос та компактну лопату.