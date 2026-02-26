Частину коштів з 2-мільярдного траншу допомоги Канада спрямує на придбання 400 бронемашин

Свою солідарність з українським народом уряд Канади вбачає у подальшій підтримці воєнного потенціалу Києва, гуманітарних та соціальних програм. Про це та інше йдеться у релізі канадського уряду.

Окрема озвучено суму в розмірі 2 мільярди доларів військової допомоги, виділених на 2026-27 фінансовий рік. За ці кошти Канада допоможе забезпечити Збройні сили України необхідним обладнанням та можливостями для захисту території.

Надійде понад 400 бронемашин

Окремим пунктом прописано транспортний транш. За цією статтею кошторисних витрат Оттава придбає й відвантажить Києву чотири сотні броньованих машин, взятих не зі складу резерву, а прямо з заводського конвеєра.

Цей пакет включає 66 легких броньованих машин 6-го класу (General Dynamics) та 383 броньовані машини Senator (Roshel). Про ці машини редакція Авто24 писала неодноразово, повторюватися не будемо.

Техніка буде постачатися поетапно, по факту накопичення потрібної кількості машин для фрахту місць на морських поромах, що відправлятимуться в Європу.

Допомога йшла, йде і буде йти

"Поки жорстока війна Росії проти України триває, Канада залишається непохитною у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Росія має нести відповідальність за шкоду, руйнування та втрати, спричинені її неспровокованою агресією", – зазначила у коментарі до цього релізу міністр закордонних справ Аніта Ананд.

Загалом же Канада за час повномасштабної війни, починаючи з лютого 2024, виділила Україні понад 25,5 мільярда доларів багатогранної допомоги, з них 8,5 мільярда доларів спрямовано на військову допомогу.