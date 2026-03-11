DAF та Tatra створили військову вантажівку 6×6

Відразу варто уточнити, що у цьому партнерстві є ще й третій учасник – голландська компанія VDL Groep. Вона розробила й виготовила спеціалізований військовий кузов CargoBody, що надалі буде постачатися на головний конвеєр.

Як йдеться у релізі DAF, його нова розробка 6x6 яскраво ілюструє успішну співпрацю компаній у проєктуванні, виробництві та обслуговуванні найкращих військових вантажівок, що пропонують неперевершені позашляхові можливості.

Читайте також DAF розпрощався з "механікою": відтепер тільки коробка-автомат

Партнерство додало привабливості

Це – далеко не перший приклад партнерських напрацювань. Компанія DAF Trucks у співпраці з Tatra Trucks щойно завершила постачання понад дев'ятисот вантажівок 4x4 та 8x8 (див. відео внизу) в рамках нещодавнього тендеру Міністерства оборони Бельгії.

Тягачі з колісною формулою 4x4 призначені для загальної транспортної діяльності, тоді як тягачі з колісною формулою 8x8 розроблені для спеціальних завдань, таких як перевезення контейнерів у позашляхових умовах.

Окрім того, дивовижні тягачі 8x8 призначені для швидкої евакуації транспортних засобів під час військових операцій.

Контракт на 900 машин 4x4 та 8x8 з кабінами цивільного та балістичного виконання щойно виконали. На версію 6x6 також охочих буде вдосталь. Фото: DAF Trucks

Броньована кабіна тепер актуальна

Приготовлена для завтрашнього показу нова військова вантажівка DAF з приводом на всі шість коліс має дві версії – балістичну кабіну та цивільну з чудовим внутрішнім простором. В салоні низька підлога для максимальної доступності. У воєнному виконанні відчувається виняткова безпека завдяки низьким лініям віконних поясів.

Броньовану кабіну для машин військового призначення постачає Tatra Defence, що забезпечує високий рівень балістичного та протимінного захисту. Цивільні версії кабін DAF лишив за собою.

Читайте також Титул кращої вантажівки 2026 модельного року отримав DAF Trucks



Неперевершені позашляхові можливості

Військова вантажівка DAF 6x6 вирізняється унікальною повнопривідною трансмісією Tatra та центральною опорною трубою з незалежною підвіскою коліс.

У поєднанні з видатною системою центрального підкачування шин це забезпечує неперевершену продуктивність позашляховика та винятково комфортне керування навіть у найскладнішій місцевості.

Повний комплект надбудов VDL

Вантажівка 6x6 оснащена спеціалізованим військовим кузовом CargoBody виробництва VDL Groep. Це лише один приклад надбудов, що підходять для нової військової вантажівки DAF 6x6 Military та спеціально розроблені для використання в найскладніших умовах. Їх згодом буде багато.