Черга на рік вперед: новий Audi RS 5 став справжнім хітом ще до глобального старту продажів

Стратегія Audi із заміни купе RS 5 та універсала RS 4 Avant на єдину лінійку нових RS 5 виявилася надзвичайно вдалою. Хоча точних цифр компанія поки не розкриває, це вже найуспішніший старт продажів в історії моделі.

Скільки коштує та коли чекати

Виробничі квоти на заводі в Неккарзульмі вичерпані на весь 2026 рік. Автомобіль пропонують у кузовах ліфтбек (Sedan) та універсал (Avant), а ціни в Німеччині стартують від 106 200 євро за седан та 107 850 євро за практичніший універсал.

Гібридна потужність на 630 сил

Секрет такої популярності криється в новій платформі PPC та потужній силовій установці. Під капотом працює 2,9-літровий V6 з двома турбінами, якому допомагає електромотор. Цей плагін-гібрид видає сумарні 630 кінських сил та 825 Нм крутного моменту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Батарея на 25,9 кВт-год дозволяє пересуватися на електриці, але головне тут – динаміка. До першої сотні важкий повнопривідний автомобіль вистрілює всього за 3,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 285 км/год.

На тлі такого успіху Audi готується виводити модель на ринки Азії та Австралії. А щоб підігріти інтерес до бренду, напередодні Гран-прі Сінгапуру компанія показала спецверсію RS 5 у кольорах боліда Формули-1 команди Audi Revolut. Машина отримала унікальний відтінок Titanium Silver Gray з матовим фінішем, проте купити таку красу в автосалоні не вийде – її створили виключно для гоночного вікенду.