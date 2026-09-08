Черга як за суперкаром: дешевий електромобіль VW ID Polo розкупили ще до старту продажів

Як пише видання Electrek, німецький автовиробник зіткнувся з неочікувано високим попитом на свою нову електричну модель початкового рівня. Усі доступні комплектації ID. Polo вже розпродані, а черга розтягнулася майже на рік. Деякі дилери попереджають, що при замовленні зараз машину віддадуть лише у травні-червні 2027 року.

Що пропонують за 25 тисяч євро

Головний секрет такого успіху – адекватний прайс. Базова версія VW ID. Polo Trend стартує з позначки 24 995 євро. За ці гроші водій отримує батарею на 37 кВт-год, яка забезпечує цілком пристойні 334 кілометри пробігу за циклом WLTP.

Для міської експлуатації та поїздок передмістям цього вистачить з головою, особливо враховуючи, що заряджати таку невелику батарею можна досить швидко навіть від звичайної домашньої розетки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Черга довша, ніж за суперкаром

Журналісти Carscoops жартують, що чекати на бюджетний хетчбек тепер доведеться довше, ніж на ексклюзивний McLaren, який збирають під замовлення за кілька місяців.

Ажіотаж зачепив не лише Volkswagen. Споріднені моделі Skoda Epiq та Cupra Raval, які ділять з ID. Polo платформу MEB+ і збираються на тому ж заводі в іспанському Марторелі, також розписані на місяці вперед. Чеська марка вже зібрала понад 35 тисяч заявок на свій кросовер.



Одноплатформенна Skoda Epiq також має шалений попит / Джерело: Carscoops

Такий успіх бюджетних "електричок" дає Volkswagen шанс закріпитися на ринку та дати бій китайським брендам на кшталт BYD.

Зараз німецький концерн переживає складні часи: керівництво затвердило план реструктуризації, який передбачає скорочення до 100 тисяч працівників та закриття кількох заводів. Проте шалений попит на ID. Polo показує, що європейці готові масово пересідати на електромобілі, якщо запропонувати їм правильну ціну.