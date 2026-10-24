Червоний хрест на світлофорі в Європі: насправді там те саме, що й в Україні

Як повідомляє польське видання Gazeta.pl, під час автомобільних подорожей за кордон водії часто стикаються з незвичними дорожніми знаками.

Одним із таких сюрпризів є так званий грецький хрест – додаткова секція світлофора чи вбудована в лінзу червоного кольору позначка з чотирма рівними променями. На перший погляд, це виглядає як сувора заборона.

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Насправді цей сигнал створений для того, щоб полегшити життя водіям на складних перехрестях. Червоний хрест, що світиться, інформує автомобіліста, який планує повернути ліворуч, про те, що для зустрічного транспорту зараз горить червоне світло.

Для України це вже не новина. Через кілька днів виповниться рік, як у Києві встановили світлофор з таким елементом підказки, про що редакція Авто24 писала.

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Сигнал світлофора з таким символом дає чітке розуміння, що зустрічний потік зупинився і можна безпечно завершити маневр. Однак щойно хрест гасне, ця впевненість зникає, адже автомобілі з протилежного боку можуть будь-якої миті почати рух.

Де зустрічається і які є нюанси

Подібну систему організації руху можна зустріти на дорогах Франції, Бельгії та Швейцарії.

Крім того, такі світлофори активно використовують за океаном, зокрема в канадській провінції Квебек. Не забувайте й про Україну, де ця інновація також з'явилася, але масового впровадження ще не набула.

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Європейські експерти при цьому наголошують, що наявність такого сигналу не дає абсолютної переваги в русі.