Chery обігнала Honda та Mazda у Великій Британії лише за рік після дебюту

Chery стає лідером ринку Великої Британії
Цей результат дозволив Chery перевершити сумарні липневі показники Honda та Mazda, які разом зареєстрували лише 2912 автомобілів (1362 одиниці у Honda), зазначає Carscoops. Китайський бренд також випередив за продажами такі відомі марки, як Citroёn, Dacia та Suzuki.
Стрімке зростання та успіх дочірніх брендів
Перші реєстрації автомобілів Chery у Великій Британії відбулися у вересні минулого року, а вже до весни лінійка позашляховиків Tiggo розширилася до чотирьох моделей. З початку року компанія реалізувала 21 191 автомобіль, випередивши Citroen, який працює на британському ринку з 1919 року та продав за цей період 18 324 машини.
Загальна картина продажів стає ще масштабнішою з урахуванням сестринських брендів концерну:
- Omoda: 3403 зареєстрованих автомобілі за липень;
- Jaecoo: 5502 реалізовані одиниці за місяць;
- Сукупний результат Chery, Omoda та Jaecoo: 12 117 проданих авто за липень.
Цей загальний показник майже зрівнявся з місячним результатом Volkswagen (14 054 авто) та практично вдвічі перевищив продажі Toyota (6 653 авто). Особливо популярним став кросовер Jaecoo 7, який у березні очолив загальний рейтинг продажів у країні, а за підсумками липня посів четверту сходинку, випередивши молодшу модель Jaecoo 5.
Реакція світового автопрому на експансію
- Успіх китайських автовиробників на британському ринку привертає увагу світових автоконцернів.
- Зокрема, генеральний директор Ford Джим Фарлі попередив співробітників, що китайські бренди можуть повноцінно вийти на ринок США протягом найближчих 5-10 років, незважаючи на поточні високі мита та регуляторні бар'єри.
- Приклад Chery у Великій Британії доводить здатність нових гравців швидко потіснити традиційні бренди.