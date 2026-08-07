Chery обігнала Honda та Mazda у Великій Британії лише за рік після дебюту

Цей результат дозволив Chery перевершити сумарні липневі показники Honda та Mazda, які разом зареєстрували лише 2912 автомобілів (1362 одиниці у Honda), зазначає Carscoops. Китайський бренд також випередив за продажами такі відомі марки, як Citroёn, Dacia та Suzuki.

Стрімке зростання та успіх дочірніх брендів

Перші реєстрації автомобілів Chery у Великій Британії відбулися у вересні минулого року, а вже до весни лінійка позашляховиків Tiggo розширилася до чотирьох моделей. З початку року компанія реалізувала 21 191 автомобіль, випередивши Citroen, який працює на британському ринку з 1919 року та продав за цей період 18 324 машини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Загальна картина продажів стає ще масштабнішою з урахуванням сестринських брендів концерну:

Omoda: 3403 зареєстрованих автомобілі за липень;

Jaecoo: 5502 реалізовані одиниці за місяць;

Сукупний результат Chery, Omoda та Jaecoo: 12 117 проданих авто за липень.

Цей загальний показник майже зрівнявся з місячним результатом Volkswagen (14 054 авто) та практично вдвічі перевищив продажі Toyota (6 653 авто). Особливо популярним став кросовер Jaecoo 7, який у березні очолив загальний рейтинг продажів у країні, а за підсумками липня посів четверту сходинку, випередивши молодшу модель Jaecoo 5.

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