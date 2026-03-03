Chery QQ3 EV виходить на ринок Китаю: тепер це більше, ніж "клон Матіза"

Назва QQ для Chery — не просто маркетинг. Ще у 2003 році перший QQ став одним із наймасовіших автомобілів бренду. Українці чудово пам’ятають цю китайську копію Daewoo Matiz. За десятиліття виробнику вдалося продати понад мільйон машин цієї серії, а модельна лінійка включає QQ3, QQ6 та QQme, зазначає Auto24.

Після 2021 року Chery намагалася оживити бренд компактними електрокарами на кшталт QQ Ice Cream і QQ Domi. Тепер, як пише CarNewsChina, компанія робить серйозніший крок — повертає ім’я QQ3 у форматі повноцінного міського електричного хетчбека нового покоління.

Старт продажів і ажіотаж на передзамовлення

Попередні замовлення на QQ3 EV відкрили 7 лютого, і лише за три години виробник отримав 27 319 заявок. Для бронювання потрібно було внести символічний депозит 99 юанів (це приблизно 625 гривень за поточним курсом). Після старту продажів ця сума конвертується у знижку 999 юанів ($146).

Офіційний прайс поки не оголошено, однак китайські ЗМІ прогнозують стартову ціну в межах 70 000–110 000 юанів (від 10 206 до 16 040 доларів). Якщо прогноз справдиться, QQ3 EV стане дуже конкурентним варіантом у сегменті компактних електрокарів. Для порівняння, Geely EX2 став бестселером китайського ринку 2025 року з результатом 465 775 проданих авто. Модель також експортується під тією ж назвою, а в Малайзії збирається як Proton e.Mas 5.

Габарити та дизайн: компакт, але не мікрокар

QQ3 EV отримав абсолютно нову дизайнерську мову з великими овальними фарами, акуратними задніми ліхтарями, напівприхованими ручками дверей і злегка нахиленими задніми стійками. Розміри кузова становлять 4 195 мм у довжину, 1 811 мм у ширину та 1 569 мм у висоту, при колісній базі 2 700 мм. Це означає, що новинка трохи довша і ширша за Geely EX2, залишаючись при цьому типовим міським хетчбеком, а не ультракомпактним мікроавто.

Салон із великим екраном і сучасною електронікою

Усередині водія зустрічає 15,6-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи та цифрова панель приладів. Селектор трансмісії розташований за двоспицевим кермом. На центральному тунелі передбачені фізичні кнопки керування, бездротова зарядка для смартфона та два підсклянники. Мультимедійна система працює на процесорі Snapdragon 8155 і підтримує голосового асистента з елементами штучного інтелекту.

Два варіанти потужності та до 420 км запасу ходу

Базова версія оснащується електродвигуном потужністю 58 кВт (78 к.с.), тоді як потужніша модифікація видає 90 кВт або 121 кінську силу. В обох випадках привід задній. Доступні два літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори ємністю 29,5 та 41,3 кВт-год. Заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становить від 310 до 420 км залежно від версії.

Чи зможе QQ3 EV потіснити Geely?

Сегмент компактних електричних хетчбеків у Китаї надзвичайно конкурентний. Проте сильний бренд, знайома назва та приваблива ціна можуть допомогти Chery відібрати частку ринку у Geely EX2. Особливо якщо фінальний прайс справді залишиться в межах прогнозованого діапазону.