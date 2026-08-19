Chery робить ставку на роботів: наступного року хоче продати 10 тисяч гуманоїдів для поліції

Як повідомляє CnEVPost із посиланням на Reuters, Aimoga уже веде переговори з кількома потенційними майданчиками для IPO. Конкретне місце лістингу та строки поки не називають, але в компанії розглядають вихід на біржу як спосіб залучити кошти для подальшого розвитку технологій і масштабування бізнесу.

Від автомобілів до гуманоїдних роботів

Aimoga з'явилася всередині Chery у січні 2025 року, тобто бізнесу фактично ще немає двох років. За цей час компанія поставила понад 3000 роботів, причому близько 2000 із них відправили за межі Китаю.

Зараз техніка Aimoga вже працює більш ніж у 60 країнах і регіонах. Наступна мета значно амбітніша: 10 тисяч поставлених роботів за один рік і подальше входження до числа найбільших світових виробників робототехніки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для Chery такий напрям виглядає логічним продовженням технологічної експансії. Компанія давно не обмежується класичними автомобілями, а працює з електрифікацією, автономними системами та іншими новими видами мобільності. Авто24 раніше розповідав про перший літаючий автомобіль Chery, який компанія показала ще у 2024 році.

Роботи Chery уже працюють у поліції

Одним із ключових напрямів Aimoga стали роботи для поліції.

На початку року компанія представила гуманоїдних роботів, які можуть допомагати в регулюванні дорожнього руху, направляти потоки людей та виконувати інформаційні функції у громадських місцях.

За даними компанії, 110 таких роботів уже працюють у кількох китайських містах.

У Chery пояснюють, що подібні машини можуть бути корисними там, де людям доводиться працювати у складних умовах, зокрема під сильною спекою, дощем, серед вихлопних газів або поруч із щільним дорожнім рухом.

Саме цей сценарій Aimoga вважає перспективним і для експорту, особливо для країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Головний ринок бачать за межами Китаю

Aimoga намагається не залежати лише від внутрішнього китайського попиту, тому активно просуває сервісних та компаньйонських роботів за кордон.

За словами керівника напряму Чжана Гуйбіна, компанія прагне працювати глобально, хоча на кожному новому ринку техніку доведеться адаптувати до місцевого законодавства та вимог клієнтів.

У США Chery також не виключає появи в майбутньому, хоча конкретних планів щодо роботів або автомобілів поки немає.

Для самого Chery міжнародна експансія давно стала однією з головних стратегій. В Україні бренд також працює офіційно та має локальну модельну лінійку. Авто24 нещодавно тестував нові гібридні та електричні Chery, представлені на українському ринку.

Гуманоїд коштує як непоганий автомобіль

Навесні Aimoga почала продавати роботів безпосередньо китайським споживачам через фірмовий магазин на JD.com.

Гуманоїдний робот коштує 285 800 юанів, що відповідає приблизно 42 100 доларам. Чотириногий робот-собака значно доступніший і оцінюється у 15 800 юанів, приблизно 2300 доларів.

Для порівняння: за ціну одного гуманоїда в Китаї можна придбати добре оснащений автомобіль Chery або навіть два авто цієї марки.

Сам автомобільний бізнес Chery зараз також швидко електрифікується. Наприклад, компанія вже представила електричний пікап Himla EV із ціною від 18 300 доларів, який у базовій версії коштує менш ніж половину ціни гуманоїдного робота Aimoga.

Чому Chery хоче вивести Aimoga на біржу

У компанії пояснюють, що IPO потрібне не лише для залучення коштів.

Лістинг має також підвищити прозорість бізнесу, якість корпоративного управління та операційні стандарти. Для Chery це не перший випадок, коли окремий технологічний напрям отримує самостійний біржовий статус.

Постачальник автокомпонентів Bethel Automotive вийшов на біржу в Шанхаї ще у 2018 році, а компанія Efort, яка займається робототехнікою та автоматизацією, провела лістинг на STAR Market у 2020 році.

Нинішній момент для IPO робототехнічного бізнесу також виглядає сприятливим, оскільки китайський ринок гуманоїдних роботів переживає хвилю активного інтересу інвесторів.

Chery порівнює роботів із раннім ринком електромобілів

Чжан Гуйбін порівнює нинішній стан китайської робототехніки з автомобільним ринком кілька років тому, коли виробники електромобілів з'являлися один за одним, а конкуренція швидко посилювалася.

За його прогнозом, подібний сценарій чекає і роботів: частина компаній зникне або об'єднається, а боротьба за ціну стане дуже жорсткою.

Водночас масового поширення гуманоїдних роботів Chery не очікує вже завтра. У компанії вважають, що технології може знадобитися близько десяти років, перш ніж вона дозріє до справді великого ринку.

Поки ж Chery використовує Aimoga як ще один технологічний напрям поряд з автомобілями, електрифікацією та новими видами мобільності. І якщо нинішні плани справдяться, вже наступного року роботів Chery по світу можуть поставити більше, ніж деякі невеликі автомобільні бренди продають машин.