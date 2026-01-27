Укр
Chery заходить на територію Hilux з новим електропікапом: коли чекати в Україні?

Компанія Chery офіційно представила свій перший повністю електричний пікап Himla EV (він же Rely R08 EV), який відкрито претендує на нішу, де роками домінує Toyota Hilux. Дебют відбувся 27 січня 2026 року, і вже на старті модель отримала агресивно привабливий цінник від 18 300 доларів США на китайському ринку.
Chery представила електропікап Hilma EV: рамний конкурент Hilux із ціною від $18 300 - Auto24

Chery Himla EV (Rely R08 EV)

Himla EV побудований на класичній рамній платформі й пропонується як із заднім приводом, так і з повним, що для електропікапа досі залишається рідкістю в бюджетному сегменті, повідомляє Auto24, посилаючись на дані CarNewsChina.

У базових версіях Himla EV оснащується одним електродвигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.) і крутним моментом у 350 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,8 секунди. Для тих, хто очікує від пікапа не лише утилітарності, а й динаміки, Chery підготувала повноприводну версію з двома електромоторами.

Їх сумарна віддача сягає 300 кВт (402 к.с.) та 540 Нм крутного моменту, а прискорення до “сотні” скорочується до 5,0 секунд. Запас ходу залежить від акумулятора. Покупцям доступні батареї ємністю 66,54 кВт-год або 88 кВт-год, що забезпечують 405, 505 або 510 км на одному заряді за циклом CLTC.

Габарити справжнього пікапа

Himla EV доступний у двох кузовних виконаннях. Стандартна версія має довжину 5330 мм, тоді як подовжений варіант має до 5610 мм. Ширина становить 1920 мм, висота — 1890 мм, а вантажна платформа пропонує глибину 1530 або 1810 мм залежно від конфігурації. Іншими словами, це повноцінний середньорозмірний пікап, а не стилізація під нього.

Інтер’єр без “робочої аскези”

У салоні Chery намагається дистанціюватися від утилітарних стандартів класу. Перед водієм встановлено триспицеве мультикермо та центральний дисплей з діагоналлю 12,3 або 15,6 дюйма. Оздоблення виконане у світло-коричневих і чорних тонах з хромованими акцентами, а у багатших комплектаціях доступний повний набір систем допомоги водієві: від адаптивного круїз-контролю до автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі.

До слова, ця модель від Chery вже присутній на українському ринку, щоправда, поки що у дизельному виконанні. Це класичний рамний пікап із 2,3-літровим турбодизелем, який розвиває близько 160 к.с. та має механічну або автоматичну коробку залежно від версії. Орієнтовна ціна дизельного Chery Himla в Україні стартує від 26 тисяч доларів, що робить його одним із найдоступніших рамних пікапів у своєму класі, особливо на тлі значно дорожчих японських конкурентів.

Чи стане Himla EV “електричним Hilux”?

З огляду на рамну конструкцію, серйозні габарити, повний привід і агресивну ціну, Himla EV виглядає не експериментом, а цілком прагматичною спробою Chery зайти в сегмент, який довго вважався недоторканним. Якщо електричну версію з часом виведуть на експортні ринки, включно з Європою та Україною, у Toyota Hilux з’явиться справді небезпечний конкурент.

