Chevrolet Malibu перекинувся на швидкості 225 км/год під час погоні, але водійка вижила: вражаюче відео

Подія розпочалася 24 квітня, коли патрульний зафіксував Chevrolet Malibu, який пронісся крізь зону дорожніх робіт зі швидкістю майже 129 км/год, пише Carscoops. Коли патрульний увімкнув сирени та почав наздоганяти порушника, швидкість седана зросла спочатку до 169 км/год, а згодом – до критичних 225 км/год.

Замість того щоб зупинитися, водійка почала хаотично маневрувати між смугами, намагаючись ухилитися від інших транспортних засобів. На такій швидкості будь-яка помилка стає фатальною, і розв'язка настала під час спроби подолати правий поворот траси.

Траєкторія польоту та втручання огородження

На відміну від досвідченого поліцейського, який завчасно зменшив газ перед поворотом, водійка Chevrolet продовжувала тиснути на акселератор. Посеред маневру автомобіль занесло на ліве узбіччя. Спроба різко повернути машину на дорогу вибила седан із рівноваги.

Автомобіль передньою частиною протаранив дротяне захисне огородження, що спровокувало серію неконтрольованих перекидань. Коли хмара пилу розсіялася, уламки бампера та елементів оздоблення розлетілися по шосе, а сам Malibu завмер на даху. Поліцейські, що підбігли до машини, почули гучну музику, яка продовжувала лунати з понівеченої стереосистеми.

Наслідки та кримінальні звинувачення

Водійку, яку пізніше ідентифікували як Кріста Банч, рятувальникам довелося витягувати із заблокованого салону. Неймовірно, але жінка вижила в цій аварії. Після надання медичної допомоги в лікарні її одразу взяли під варту. У поліцейському звіті зазначено, що Кріста Банч пояснила свої дії панікою та поспіхом через “особисті справи”.

Тепер на неї чекає судовий розгляд за довгим списком звинувачень: втеча від правоохоронців, небезпечне перевищення швидкості, необережне водіння та хуліганство. Цей випадок став черговим нагадуванням про те, що спроба обігнати поліцію на цивільному седані часто закінчується не на фінішній прямій, а в кюветі.

Раніше ми вже писали, що американські поліцейські починають відмовлятись від погонь, через їх високу небезпечність. Нещодавно правоохоронцям NYPD вдалось заарештувати 22-річного порушника за допомогою соціальних мереж та вірусного відео замість тривалого переслідування на високій швидкості.