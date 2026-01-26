Chevrolet Malibu раптово став одним з найпопулярніших вживаних авто в США: в чому причина

Згідно з новим дослідженням iSeeCars, у рейтингу 2025 року Malibu піднявся з 29-го одразу на 8-ме місце, повідомляє Auto24. Загалом стрибок на 21 позицію за один рік — це майже телепортація за мірками вторинного ринку.

Чому американці кинулися купувати Malibu

На перший погляд, це виглядає дивно, адже Chevrolet припинила виробництво Malibu ще у 2024 році. Але саме це і стало ключем до популярності. Після згортання моделі орендні автопарки масово вивели тисячі відносно свіжих седанів на вторинний ринок.

А далі спрацювала проста формула: комфортний, сучасний, не надто складний автомобіль раптово став значно доступнішим за ціною. Американські покупці відреагували миттєво і почали розбирати Malibu десятками тисяч.

Седани не мертві, але й не лідері продажів

Цікаво, що інші популярні седани такого ривка не повторили. Toyota Camry втратила одну позицію, опустившись з п’ятої на шосту, а Honda Civic взагалі випала з топ-10 — з десятого на чотирнадцяте місце. Лише Corolla трохи покращила свої позиції, піднявшись на дев’яту сходинку. Втім, у п’ятірці лідерів седанам місця так і не знайшлося. Там, як і на ринку нових авто, беззаперечно домінують повнорозмірні пікапи.

Пікапи тримають оборону

Ford F-150 вкотре підтвердив статус найпопулярнішого вживаного автомобіля Америки. За ним без змін ідуть Chevrolet Silverado 1500 та Ram 1500. Американська любов до пікапів залишається непохитною, незалежно від цін на пальне чи трендів на електрифікацію.

Кросовери беруть своє

Одразу за трійкою пікапів розташувався Chevrolet Equinox. Він підтвердив роль найпопулярнішого уживаного SUV у рейтингу. П’яте місце посів Nissan Rogue, який піднявся на дві позиції попри проблеми з продажами нових авто.

Tesla вже не одна

У сегменті вживаних електромобілів Tesla Model 3 зберігає лідерство з часткою 19,5% серед авто віком від одного до п’яти років. Майже впритул іде Model Y з показником 19,3%. Втім, конкуренти поступово підбираються. Ford Mustang Mach-E піднявся на третє місце з 5-відсотковою часткою, а Volkswagen ID.4 зробив помітний стрибок — одразу на п’ять позицій, до четвертого місця.

Лояльність за місцем проживання

Ford F-150 став найпопулярнішим уживаним авто у 32 штатах США, але в окремих регіонах картину змінюють локальні фаворити. Наприклад, Chevrolet Malibu очолив рейтинги одразу в кількох штатах: на Гаваях, в Аризоні, Неваді та Вірджинії. Схоже, американці знову згадали, що іноді найкращий автомобіль — це просто нормальний автомобіль.