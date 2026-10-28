Чому авто можуть не зареєструвати з першого разу: 5 головних причин від МВС

За інформацією Головного сервісного центру МВС, процедура оформлення машини вимагає максимальної уважності до юридичного та технічного стану маркування. Навіть дрібна помилка в паперах може призвести до того, що адміністратор буде змушений призупинити надання послуги.

Першою і найбанальнішою перешкодою стають розбіжності в документах. Відсутність оригіналу паспорта, ІПН чи свідоцтва про реєстрацію, а також друкарські помилки в прізвищах миттєво ставлять процес на паузу. Також проблеми виникнуть, якщо на машині стоїть незареєстроване газове обладнання, про яке забули згадати в техпаспорті.

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Наступний критичний момент стосується невідповідності VIN-коду. Цей унікальний ідентифікатор є своєрідним паспортом автомобіля, і якщо хоча б одна літера чи цифра на кузові не збігається з базою даних, реєстрацію зупинять до з'ясування всіх обставин.

Експертиза та юридичні пастки

Ще одна вагома причина для відмови – ознаки втручання в заводське маркування. Якщо фахівці помітять сліди спилювання, вварювання деталей із новим номером або інші механічні пошкодження, машину відправлять на детальну експертизу.

Юридичні обмеження також часто стають неприємним сюрпризом для нового власника. Автомобіль може перебувати в розшуку Інтерполу, мати арешт від виконавчої служби за несплачені аліменти чи штрафи, або ж бути в банківській заставі. За наявності таких записів у реєстрах будь-які дії з транспортом повністю блокуються.

Остання поширена проблема стосується тих, хто купує вживані авто через торговельні організації. Якщо акт огляду реалізованого транспортного засобу заповнений не повністю або з помилками, покупцю доведеться повертатися до продавця за виправленим документом.

Саме тому фахівці Експертної служби МВС наголошують на важливості професійного дослідження перед покупкою. "Експертне дослідження транспортного засобу – це головний запобіжник від купівлі автомобіля з кримінальним минулим", – зазначають у відомстві. Спеціалісти за допомогою обладнання перевіряють справжність номерів агрегатів та аналізують лакофарбове покриття.

Цифрові послуги та довіреності

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому іноді не виходить переоформити авто через застосунок Дія. Система автоматично перевіряє продавця та покупця за всіма базами, і якщо виявляє арешти чи розбіжності в даних, угода відхиляється ще на етапі формування заявки.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, якщо власник перебуває за кордоном або на військовій службі, продати машину можна через уповноваженого представника. Для цього потрібна правильно оформлена довіреність, у якій чітко прописане право саме на продаж та перереєстрацію конкретного транспортного засобу.