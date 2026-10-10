Чому батареї Tesla виходять з ладу: які моделі в зоні ризику і що перевірити перед купівлею

Автор відеорозслідування про несправності батарей Tesla поспілкувався з українськими майстрами, які ремонтують високовольтні акумулятори, та фахівцями з підбору машин. Однією з найчастіших проблем вони називають дисбаланс між групами комірок, після якого автомобіль може видати помилку BMS і суттєво обмежити або взагалі заблокувати роботу високовольтної батареї.

Що таке дисбаланс батареї

Високовольтний акумулятор Tesla складається з великої кількості комірок, об'єднаних у групи та модулі. За їхнім станом стежить Battery Management System, або BMS.

Якщо одна група починає помітно відставати за напругою від інших, система фіксує відхилення. У відео це порівнюють з упряжкою коней: дев'ять можуть бути цілком здоровими, але можливості всієї системи обмежує найслабший.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У важких випадках власники стикаються з помилками BMS, серед яких у сервісній практиці згадується BMS_a079. Тоді питання вже не у звичайній поступовій деградації та втраті кількох відсотків запасу ходу, а у несправності батареї.

Це важливе розмежування. Auto24 нещодавно писав про Tesla Model Y, яка після 140 тисяч кілометрів зберегла 86% початкової ємності батареї. Така деградація неприємна, але автомобіль залишається працездатним. Вихід окремої секції з ладу - зовсім інша проблема.

Український фактор: більшість ризиків починається ще в США

Одна з головних тез розслідування стосується походження українських Tesla. Значна частина Model 3 та Model Y потрапляє до нас зі страхових аукціонів США після ДТП.

Проблема в тому, що батарея Tesla є великою жорсткою конструкцією, яка займає практично все днище. Сильний удар у поріг, колесо або нижню частину кузова може вплинути не лише на кузовну геометрію, а й на елементи батарейного пакета.

У розслідуванні майстри окремо згадують пошкодження патрубків системи охолодження. Якщо після ДТП їх відновили неякісно, охолоджувальна рідина може поступово проникати туди, де її не повинно бути, та пошкоджувати електроніку.

Тому при купівлі відновленої Tesla історія удару важить набагато більше, ніж красивий кузов після ремонту.

Небезпечним може бути навіть довге транспортування

Є ще одна специфічно українська проблема - кілька місяців між американським аукціоном та появою автомобіля у нового власника.

Після ДТП машина може довго стояти на майданчиках, чекати завантаження, плисти морем, а потім знову перебувати на логістичному терміналі.

Якщо високовольтна система залишається активною, автомобіль продовжує витрачати енергію. За дуже низького заряду Tesla зрештою перестає підтримувати низьковольтну систему, а тривале перебування батареї майже в нулі може бути шкідливим для її комірок. У розслідуванні майстри описують автомобілі, які прибувають в Україну в стані глибокого розряду і вже не хочуть заряджатися звичайним способом.

Tesla у своїй офіційній інструкції також прямо радить уникати тривалого перебування високовольтної батареї близько 0% або 100%. Якщо автомобіль довго не використовується, виробник рекомендує залишити приблизно 50% заряду та, за можливості, тримати машину підключеною до зарядки.

Тобто Tesla, яка кілька місяців простояла розрядженою після американського аукціону, справді заслуговує на особливо уважну діагностику.

Є і заводські проблеми

Було б неправильно пояснювати всі випадки лише аваріями та невдалим ремонтом.

Tesla сама визнавала проблеми з окремими високовольтними батареями. У 2023 році компанія опублікувала сервісний бюлетень SB-23-16-001 для певних Model 3 та Model Y 2023 модельного року, виготовлених у Fremont та Giga Austin.

Причиною стали wire bonds - дуже тонкі з'єднання всередині батарейного пакета, які в частині акумуляторів могли бути виготовлені не за внутрішніми специфікаціями Tesla. Наслідком могла стати втрата запасу ходу, а процедура ремонту передбачала заміну високовольтної батареї.

Тому твердження, що абсолютно всі несправності українських Tesla виникають через ДТП, теж не відповідає дійсності.

Водночас у відео висувається окрема версія про підвищену проблемність батарей Model 3 та Model Y 2021 - початку 2022 року через зміни хімії елементів та матеріалів усередині батареї.

Цю частину варто сприймати саме як спостереження сервісів та власників: публічного документа Tesla, який підтверджував би саме таку загальну конструктивну проблему всіх батарей цих років, ми не знайшли.

Чи справді швидкі зарядки "вбивають" Tesla

Це одна з найпопулярніших страшилок, але реальність складніша.

Tesla радить використовувати звичайні AC-зарядки для щоденного користування, а Supercharger залишати переважно для подорожей. Одночасно виробник наголошує на іншому: не варто регулярно залишати батарею надовго біля крайніх значень заряду.

Практика теж показує, що уникнення швидкісних зарядок саме по собі не гарантує ідеального стану батареї. Auto24 вже розповідав про трирічну Tesla Model Y, яка втратила 23% ємності, хоча майже не користувалася швидкими зарядними станціями.

У тому разі набагато важливішим фактором могли бути великі пробіги та регулярні глибокі цикли заряду і розряду.

100% заряду – можна, але не залишати надовго

Для багатьох батарей Tesla на основі NCA або NMC виробник рекомендує щоденний ліміт близько 80%. Точну рекомендацію автомобіль показує безпосередньо на екрані або в застосунку, тому орієнтуватися потрібно саме на конкретну машину.

Зарядити до 100% перед далекою поїздкою нормально. Гірший сценарій - зарядити машину повністю і залишити її так стояти на тривалий час, особливо у спеку.

Про це Auto24 вже писав у матеріалі про типові помилки власників електромобілів: для NMC/NCA батарей високий рівень заряду у поєднанні з температурою прискорює старіння хімії.

А чи треба спеціально заряджати Tesla до 100% для балансування

У відео звучить порада періодично заряджати NCA-батарею до 100%, залишати автомобіль на кілька годин, а кілька разів на рік навіть розряджати його до 5-7% для "калібрування BMS".

Тут варто бути обережним.

В актуальній офіційній інструкції Tesla немає універсальної рекомендації для всіх Model 3 та Model Y регулярно розряджати батарею до 5-7%. Навпаки, Tesla радить частіше заряджати автомобіль і не чекати, доки рівень заряду стане дуже низьким. Для машин, у яких рекомендований денний ліміт становить 80%, виробник радить дотримуватися саме його, а 100% залишати переважно для ситуацій, коли потрібен максимальний запас ходу.

Окрема історія - Tesla з LFP-батареями. Для них правила заряджання можуть бути іншими, тому найкраща порада тут проста: дивитися рекомендований ліміт саме на екрані конкретного автомобіля.

Чи може нова прошивка "вбити" батарею

Ще один популярний сюжет у чатах власників виглядає приблизно так: "Учора встановив оновлення Tesla, сьогодні з'явилася помилка батареї".

Саме по собі програмне оновлення, звичайно, не здатне фізично зруйнувати хімію літій-іонної комірки за одну ніч. Але прошивка може змінити алгоритми діагностики. Тоді BMS раніше помітить відхилення, яке вже існувало, і покаже помилку власнику.

Саме так пояснюється ця ситуація у розслідуванні: оновлення не створює дисбаланс, а може зробити систему чутливішою до вже наявної проблеми.

При цьому конкретні наведені у відео пороги у 50, 100 чи 150 мВ ми не знайшли в публічній технічній документації Tesla, тому видавати їх за офіційні значення не варто.

Не всі батареї Tesla "масово вмирають"

На цьому місці варто трохи пригальмувати з драмою.

Дані великих досліджень не показують, що високовольтні батареї Tesla загалом мають катастрофічно короткий ресурс. У дослідженні Aviloo, яке охопило сотні тисяч електромобілів, Model 3 та Model Y після приблизно 150 тисяч км у середньому зберігали близько 89-90% початкової ємності. Auto24 детально розбирав ці результати.

Є й значно екстремальніші приклади. Tesla Model 3 з оригінальною батареєю проїхала понад 610 тисяч кілометрів.

Тому правильніше говорити не про "масову смерть батарей Tesla", а про підвищений ризик окремих машин, особливо якщо вони побували в серйозній ДТП, довго стояли розрядженими або належать до серій із відомими технічними проблемами.

Що перевірити перед купівлею вживаної Tesla

Головна порада з розслідування цілком практична: красивого звіту про залишкову ємність батареї недостатньо.

Потрібно знати історію ДТП, бажано бачити фотографії автомобіля зі страхового аукціону, розуміти, чи був удар у поріг або днище, перевірити герметичність системи охолодження та провести повну діагностику високовольтної системи.

Особливо уважно варто ставитися до машин, які довго перебували на аукціоні або в дорозі з майже розрядженою батареєю.

І навіть хороша діагностика не дасть стовідсоткової гарантії. Майстри у відео прямо визнають: автомобіль сьогодні може показувати мінімальну різницю напруг між групами, а через певний час проблема все одно проявиться.

Але перевірка різко зменшує ризик купити машину, в якій дорогий ремонт уже фактично запрограмований попередньою аварією або кількома місяцями неправильного зберігання.