Чому батарея Tesla Model Y втратила 23% ємності без швидких зарядок: головні причини

Серед власників електромобілів побутує думка, що часте використання станцій швидкої зарядки невідворотно знищує батарею. Проте реальний досвід показує дещо іншу картину.

Як пише видання InsideEVs, американський блогер Бранден Флеш придбав вживану Tesla Model Y 2023 року випуску з пробігом понад 177 тисяч кілометрів (110 000 миль). Перевірка показала, що авто майже ніколи не бачило потужних терміналів, але його акумулятор суттєво деградував.

Згідно з внутрішнім тестом Tesla, за три роки машина отримала лише 2 мегават-години енергії від швидких зарядок і понад 40 МВт-год від звичайних повільних. Навіть рекуперація під час гальмування дала більше енергії, ніж публічні станції. Попри такий "лагідний" режим, залишкова ємність батареї склала лише 77%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто акумулятор втратив 23% свого ресурсу, що є доволі агресивним показником для трирічного авто. Для водіїв цей приклад означає одне: свідоме уникнення швидких станцій не гарантує вічного життя батареї.

Що насправді посадило батарею

Експерти виділяють дві головні причини такої швидкої деградації. Перша – специфіка експлуатації. Попередній власник, ймовірно, щодня проїжджав величезні відстані, заряджаючи авто вдома до 100% і висаджуючи його майже в нуль. Такі глибокі цикли розряду шкодять літій-іонним елементам набагато більше, ніж швидка зарядка енергії на трасі.

Друга причина – клімат. Автомобіль їздив у регіоні Палм-Спрінгс (Каліфорнія), де денна температура регулярно перевищує 40°C. Постійна спека є одним із найлютіших ворогів будь-якого акумулятора, і саме вона могла прискорити хімічне старіння елементів живлення.

Сучасні електромобілі мають ефективні системи терморегуляції, які чудово справляються з нагріванням під час швидкої зарядки. Дослідження компанії Recurrent, яка проаналізувала 13 тисяч Tesla, підтверджує: частка використання швидких терміналів не є головним фактором зносу.

Тож якщо ви плануєте далеку поїздку на електромобілі – сміливо користуйтеся потужними станціями. Головне – не залишайте авто надовго повністю розрядженим і намагайтеся не тримати його постійно зарядженим на 100% у літню спеку.