Чому Euro NCAP почав жорстко карати за сенсорні екрани в авто

За словами Euro NCAP, нові правила оцінювання Safe Driving вимагають, щоб поворотники, двірники, аварійка, клаксон та кнопка eCall керувалися виключно прямим фізичним натисканням. Ховати ці базові налаштування в нетрях меню на центральному дисплеї відтепер суворо заборонено.

Експерти пішли на такий крок через масові скарги водіїв та результати досліджень. Вони довели, що пошук потрібної функції на екрані під час руху критично відвертає увагу від дороги та в рази збільшує ризик аварії.

Хто впорався, а хто провалив тест?

Показовим прикладом стали результати новітніх Audi Q7 та Kia EV2, які отримали максимальні п'ять зірок. Німецький кросовер, який раніше критикували за надмірну любов до сенсорів, цього разу набрав вражаючі 90% за зручність керування, адже інженери повернули на панель зрозумілі кнопки та перемикачі.

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Натомість великий китайський мінівен XPENG X9 продемонстрував зворотну тенденцію. Хоча авто і здобуло п'ять зірок за загальну безпеку, за ергономіку водійського місця воно отримало жалюгідні 20%, оскільки майже всі функції зав'язані на центральний планшет.

"Ми вітаємо рішення Audi та Kia застосувати здоровий глузд, адже розумне використання фізичних елементів керування знижує відвертання уваги", – Алед Вільямс, програмний директор Euro NCAP.

Загалом статистика 2026 року показує прірву між європейськими та китайськими підходами. Якщо BMW iX3 забирає 100% за органи керування, а CUPRA Raval та GEELY E2 по 80%, то моделі ZEEKR 7GT та AION UT ледве набирають 20%, а Leapmotor B05 взагалі отримав нуль балів у цій дисципліні.

Інші випробування та рекордсмени

Окрім кнопок, фахівці перевіряли електронних помічників. Той самий XPENG X9 провалив тест системи розпізнавання швидкості під час 2000-кілометрового заїзду Європою, не впоравшись із тимчасовими знаками. А от пікап BYD SHARK та хетчбек Mazda 2 Hybrid успішно підтвердили свої високі оцінки за стандартами 2025 року.