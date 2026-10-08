Чому міст у Швеції піднявся під 100-тонною фурою Scania: спливли скандальні деталі

Як повідомляють місцеві ЗМІ, з-поміж яких svt.se, історія з інцидентом на мосту Стремсундсброн набуває скандального оберту. Головне, "стрілочником" водія не зробили.

Спочатку в аварії намагалися звинуватити перевізника, заявляючи, що фура перевищила стандартний ліміт у 74 тонни, проте швидко з'ясувалося, що водій мав офіційний дозвіл на перевезення негабариту.

Капремонт в режимі сяк-так

Технічний аналіз конструкції показав, що причиною деформації став тріснутий маятниковий підшипник. Цей елемент з'єднує проліт з опорами та працює як демпфер, і найцікавіше те, що його встановили ще під час відкриття переправи у 1956 році.

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Міст так і лишився у блокаді через звичайну недбалість та непорядність підрядника, а ось рішення деблокування так і не знайдено. Фото: Trafikverket, svt.se, Стен Стрьомгрен

Під час масштабної реконструкції, яку завершили у 2025 році, цю 70-річну деталь чомусь залишили на місці. Експерти з'ясували, що ще у 2023 році підшипник отримав статус "TK3" – це найвищий рівень корозії за шведськими стандартами, який вимагає обов'язкового ремонту упродовж трьох років.

Пастка для 100-тонного гіганта

За іронією долі, рівно через три роки після експертного висновку, 29 вересня 2026 року, на міст заїхала чотиривісна вантажівка Scania з п'ятивісним напівпричепом та масивним трансформатором. Водій почув гучний вибух, відчув сильний струс дороги, а потім побачив перед собою поріг заввишки близько 40 сантиметрів.

Керманич миттєво зупинив машину, евакуювався на безпечну ділянку та викликав рятувальників. Наразі важковоз залишається на мосту, оскільки фахівці не мають чіткого плану його демонтажу.

Існує велика ймовірність, що саме величезна маса автопоїзда зараз стабілізує пошкоджену конструкцію. Ніхто не береться прогнозувати, чи не призведе спроба прибрати техніку до повного обвалу переправи.

Нагадаємо, редакція Авто24 вже детально висвітлювала цей безпрецедентний випадок. Про перші дні після інциденту та заблокований рух магістраллю можна прочитати у нашому матеріалі: під 100-тонною фурою міст не провалився, а піднявся.