Чому Tesla летить 130 км/год, а BMW повзе 100: хитрий закон на автобанах Австрії

Як зазначає експерт Мальте Карстан на платформі LinkedIn із посиланням на австрійське законодавство IG-L, ця норма покликана зменшити локальне забруднення повітря. Задля безпеки звичайний ліміт на трасах країни становить 130 км/год, але на окремих відрізках його знижують заради екології, роблячи виняток лише для батарейних машин.

Щоб скористатися цією перевагою, машина повинна мати відповідні зелені номери та відповідати вимогам ідентифікації. Цікаво, що власники плагін-гібридів не підпадають під цю пільгу, адже їхні авто все одно мають двигун внутрішнього згоряння.

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Ось такі знаки з 1 липня 2019 року попереджали, що електромобілі з зеленими номерними знаками звільнені від обмежень швидкості на окремих ділянках австрійських автомагістралей та швидкісних доріг згідно із Законом про контроль забруднення повітря (IG-L). Фото: з відкритих джерел

При цьому водії електрокарів не можуть ігнорувати знаки "100", якщо обмеження введено через ремонтні роботи, затори або з міркувань безпеки. Тобто це не загальнонаціональний безліміт, а лише точкове екологічне послаблення.

Фізику не обдуриш

Логіка закону проста: Volkswagen ID.7 чи Hyundai Ioniq 6 не мають вихлопної труби, тому не викидають шкідливих речовин безпосередньо на дорогу. Натомість навіть найсучасніший дизельний чи бензиновий автомобіль залишає після себе локальні забруднення. І в цьому місці виникає низка запитань…

Тепер все частіше можна побачити ось такі знаки заборони – зрозуміло й особливо приємно власникам "зелених" номерних знаків на авто. Фото: з відкритих джерел

Екологічний розрахунок стає складнішим, якщо подивитися на ситуацію ширше. На швидкості 130 км/год аеродинамічний опір значно зростає, що різко збільшує витрату енергії та зменшує запас ходу електромобіля.

До того ж, залишаються знос шин, стирання асфальту та рівень шуму, які нікуди не зникають від наявності зеленого номера. Виходить кумедна ситуація: величезний важкий електричний позашляховик може мчати на всі гроші, а маленька економна малолітражка змушена плестися у правому ряду.