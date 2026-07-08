Чому в Україні не дешевшає пальне: АМКУ та Верховна Рада не впливають на ситуацію

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час дії “воєнного стану” розглянула ситуацію на паливному ринку. Головною темою засідання стало питання, чому роздрібні ціни на пальне залишаються високими, попри здешевлення нафти на світових ринках. Про це пише enkorr.ua.

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У засіданні взяли участь представники мережі АЗС UPG, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, а також народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко.

Нафта подешевшала, але пальне – ні

Під час засідання депутати звернули увагу, що світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на автозаправних станціях.

За словами голови АМКУ Павла Кириленка, оператори пояснюють таку ситуацію необхідністю реалізувати запаси пального, закуплені за вищими цінами.

Водночас він наголосив, що паливний ринок є нерегульованим, тому Антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін.

В АМКУ вважають, що ціни можуть бути нижчими

Окрему увагу під час засідання приділили маржинальності операторів АЗС. За словами Павла Кириленка, після скорочення під час нещодавньої паливної кризи маржа мереж практично повернулася до докризового рівня.

Водночас очільник АМКУ висловив особисту думку, що за нинішньої ситуації на ринку пальне могло б коштувати приблизно на 3–4 грн за літр дешевше, ніж зараз.

Державне регулювання цін повертати не пропонують

Під час обговорення також порушили питання можливого повернення державного регулювання цін на пальне або встановлення граничної торговельної надбавки.

Однак представники Антимонопольного комітету виступили проти такого механізму. В АМКУ нагадали, що саме скасування державного регулювання після початку повномасштабної війни дозволило ліквідувати дефіцит пального та стабілізувати ринок у 2022 році.

На думку комітету, якщо на ринку відсутні монополісти, основним механізмом формування цін має залишатися конкуренція між операторами.

Розслідування щодо можливих змов триває

Павло Кириленко також повідомив, що Антимонопольний комітет продовжує розслідування щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на паливному ринку.

За його словами, ще до початку останнього стрибка цін у провадженні АМКУ перебували десятки справ щодо можливих порушень конкурентного законодавства. Наразі аналіз триває, однак станом на сьогодні комітет не встановив фактів антиконкурентної змови між операторами паливного ринку.