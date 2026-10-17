Чому військові авто в Німеччині їздять з номерами Y: цікава історія та секрети Бундесверу

Як зазначає німецьке видання Chip.de, ці номерні знаки візуально відрізняються від звичайних європейських стандартів.

Окрім літери Y, є кілька суттєвих відмінностей від класичних номерів: армійські знаки не мають світловідбивального покриття, використовують інший шрифт, а замість регіонального коду завжди стоїть один символ.

Трохи спогадів із минулого

Історія цього рішення тягнеться з 1955 року, коли новостворений Бундесвер потребував власної системи реєстрації.

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Військовим був потрібен максимально простий ідентифікатор, який би не перетинався з цивільними номерами.

У Німеччині за військовими закріплено дві літери для номерних знаків, але Bundeswehr має тільки одну з них. Колаж: Авто24

Очевидна абревіатура BW (Bundeswehr) тоді не розглядалася, а більшість літер алфавіту вже розібрали великі міста. За даними автомобільного клубу ADAC, вільними залишалися лише X та Y.

"Тодішній бригадний генерал Курт Фогель призначив саме літеру Y ідентифікатором для армійських транспортних засобів, – зазначають експерти.

Транспортно-логістична та бойова техніка Бундесверу з буквеним індексом Y має шестизначне цифрове позначення. Колаж: Авто24

Що означають цифри на номерах

Зазвичай після літери та дефіса йде випадковий набір до шести цифр. На відміну від цивільних авто, ця комбінація не видає ані підрозділ, ані призначення техніки.

Проте існують цікаві винятки для особливого транспорту. Наприклад, машини, закуплені в США, отримують лише три цифри, а найвище командування їздить із короткими однозначними номерами.

Цифровий індекс позначає випадковий порядковий номер, але жодним чином не вказує на зашифровану локацію. Фото: відкриті джерела

Найвідоміший номер закріплений за генеральним інспектором Збройних сил. З 2023 року на цьому елітному авто пересувається генерал Карстен Броєр.

Прізвище генерального інспектора може змінюватися, але номерний знак постійно закріплений за людиною саме на цій посаді. Фото: сайт kennzeichenwelt.de

Кому дістався символ X

Літера X також не залишилася без діла на німецьких дорогах. Її віддали для маркування службових автомобілів міжнародних штаб-квартир NATO, що базуються у Німеччині.

Транспортні засоби НАТО можна ідентифікувати за їхніми номерними знаками.Фото: сайт ADAC

Ці транспортні засоби не підпорядковуються Бундесверу, а належать до багатонаціональних структур альянсу. Зустріти їх – велика рідкість, адже по всій країні налічується лише кілька сотень таких специфічних машин.