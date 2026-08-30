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Чорна крапка в колі: чому цей дорожній знак збиває водіїв з пантелику

Ви, мабуть, не раз бачили білий дорожній знак із чорною крапкою на білому фоні всередині чорного кола. На перший погляд він більше нагадує мішень, око або якийсь попереджувальний символ. Насправді ж усе набагато простіше.
У чверті водіїв закипають мізки від нерозуміння змісту німецького знака з чорною крапкою у білому колі

ФОТО: Колаж Авто24|

Навіть не всі німці знають про закладений зміст цєї крапки у білому колі

Валентин Ожго
logo30 серпня, 19:19
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Здавалося б, що тут складного? Але саме цей дорожній символ багато водіїв не можуть правильно розшифрувати. І річ не лише в наших водіях – у Німеччині, де він офіційно використовується, його значення свого часу знала лише приблизно чверть опитаних водіїв.

Що за знак, куди він веде і до чого зобовязує, досліджували експерти Авто24.

Не камера, не небезпека і не обмеження

Перше, що варто запам'ятати: чорна крапка в колі нічого не забороняє і ні до чого не зобов'язує.

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Це не знак контролю швидкості, не попередження про камеру, вибоїни чи небезпечну ділянку. Він належить до навігаційних покажчиків і використовується для того, щоб водієві було простіше зорієнтуватися в населеному пункті. Цей знак показує напрямок до центру міста.

Крапка, кільце і коло, що відразу нагадує чорно-біле зображення червоного елементу на японському прапорі, хоча насправді чорна крапка тут символізує центр чогось, в цьому випадку – центр міста. Колаж: Авто24

Якщо поруч із цим символом є стрілка, вона показує напрямок руху до центральної частини міста або селища. Подекуди додатково можна побачити слово на кшталт "Центр", хоча сам символ виконує ту саму функцію.

Тобто побачили чорну крапку в колі на покажчику – шукайте не небезпеку, а центр.

Чому знак виглядає саме як крапка в колі

На дорожніх знаках немає місця для довгих пояснень. Водій має прочитати інформацію буквально за кілька секунд, тому замість написів часто використовують прості графічні символи.

У цьому випадку чорна крапка умовно позначає центральну точку, а коло – територію навколо неї. У результаті виходить своєрідне графічне позначення центру міста.

Саме тому знак може здаватися дивним, якщо побачити його окремо. Але в контексті покажчика напрямку його логіка стає зрозумілою.

Де його можна зустріти

У Німеччині такий символ встановлюють переважно на головних дорогах, важливих перехрестях і транспортних вузлах, звідки водієві потрібно вибрати напрямок руху.

Знак часто можна побачити на під'їзних дорогах, великих перехрестях – вказує у якому напрямку розташований центр міста. Фото: сайт 24auto.de

Особливо корисним він може бути для тих, хто опинився в незнайомому місті. Наприклад, навігатор раптом втратив сигнал, маршрут доводиться змінити або водій просто хоче потрапити до центральної частини міста, а не на його околицю.

У такій ситуації символ може заощадити час і позбавити від зайвого кола вулицями.

Чому більшість водіїв його не впізнає

Парадокс цього знака полягає в тому, що він створений саме для швидкого розпізнавання, але без пояснення зрозумілий далеко не всім.

За даними, які наводять німецькі ЗМІ, опитування ADAC показало: правильне значення цього символу знала лише приблизно чверть із 1000 опитаних водіїв.

І це демонструє одну цікаву особливість дорожніх знаків. Водій може чудово знати знак STOP або обмеження 30 км/год, але водночас роками їздити й не замислюватися, що означають менш поширені символи.

Багато хто бачив у ньому знак кільцевої розв'язки, посилання на стадіон, а насправді він вказує, що в тому напрямку ви їдете в центр міста. Інфографіка: Авто24 за матеріалами swr3online

Крапка – це ще не завжди "центр"

Є й важливий нюанс: значення має саме контекст, у якому використовується символ. Чорна крапка на білому фоні в навігаційному покажчику означає напрямок до центру населеного пункту. Сам по собі цей символ не є окремою командою водієві.

Тому його не варто сприймати як звичайний знак пріоритету, заборони чи попередження. Він виконує набагато прозаїчнішу, але корисну функцію – допомагає зрозуміти, куди їхати, якщо вам потрібен центр міста. І головне – знак не підпадає під штрафи.

Маленький символ може врятувати від великого об'їзду

Дорожня навігація складається з десятків таких деталей. Частину з них ми помічаємо автоматично, інші роками залишаються загадкою. Чорна крапка в колі – якраз із других. Вона не сигналізує про небезпеку і не встановлює нових правил для водія. Її завдання значно простіше: показати дорогу до центру.

Тож наступного разу, коли побачите на дорожньому покажчику дивну чорну "мішень", не поспішайте шукати в ній попередження про камеру чи небезпечну ділянку. Можливо, вам просто показують найкоротший шлях до центру.

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