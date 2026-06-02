Для чого росіяни фарбують військові вантажівки в камуфляж "зебра"

Останніми днями вірусними у соцмережах стали фото вантажівок Урал-4320 та КАМАЗ-5350, що є основою тактичної логістики російської армії. Ці машини отримали незвичну смугасту ліврею чорно-білого забарвлення. У редакції Авто24 таку технологію фарбування назвали просто – зеброкамуфляж.

Таким чином російські автомобілісти намагаються вберегтися від українських дронів, що все більше стають розумнішими. Про те, як ворог намагається приховати свої військові машини від штучного інтелекту українських дронів та їх комп'ютерного зору, розповідає Авто24.

Камуфляж, який видно здалеку

Наразі зафіксовано щонайменше два варіанти такого маскування. Один нагадує забарвлення зебри з широкими контрастними смугами (КАМАЗ-5350), інший – складається з хвилястих ліній та органічних візерунків (Урал-4320).

Фарбування покриває практично всі зовнішні поверхні машин, включно з кабіною, кузовом і навіть колесами.

Чому саме обрано КАМАЗ-5350, а не іншу модель, достеменно невідомо, адже в автопарку є чимало більш сучасних машин сімейства "Мустанг". Тут вона схожа з КАМАЗ-4310, але лише на перший погляд.

Старанням російських малярів автомобілі отримали чорно-білий маркер – видно гарно. Фото: Х.com, Drone Wars

З фото видно, що дах кабіни має трішечки вищу конструкцію з ребрами жорсткості, вона наче нависає над основною конструкцією. Як пригадуєте, у класичного КАМАЗ-4310 дах був повністю плоским й нижчим.

Ймовірно, для проби взяли перше, що попалося під руку. Вийшло гарно. Новий камуфляж не має на меті приховати техніку від людського ока. Навпаки, на фоні місцевості такі вантажівки добре помітні. Як на нас, то хай фарбують так і далі.

Проти кого працює "зебра"

Основною ціллю нового російського маскування є не людина, а алгоритми комп'ютерного зору. Українські ударні дрони дедалі частіше використовують системи штучного інтелекту для розпізнавання, класифікації та супроводу цілей. Вони розумнішають з кожним днем.

Такі технології дозволяють безпілотникам ефективніше працювати в умовах радіоелектронної боротьби, допомагають операторам швидше знаходити техніку ворога та можуть підтримувати автономні режими наведення.

Чи спрацює нова ідея

Російські військові сподіваються, що незвичні контрастні візерунки знизять точність розпізнавання техніки алгоритмами штучного інтелекту. Якщо система не зможе достатньо впевнено ідентифікувати об'єкт як військову ціль, атака може бути відкладена або потребуватиме додаткового підтвердження оператором.

Російських розробників можна привітати з появою зеброкамуфляжної версії – це найкраща модернізація моделі Урал-4320 за 49 років випуску. Фото: Х.com, Drone Wars

У редакції Авто24 визнають таке фарбування дуже вдалим для української сторони. Річ у тому, що розумним дронам тепер буде легше розпізнати гарно видимий зеброкамуфляж: наші IT-спеціалісти вважаються одними з кращих у світі щодо написання програм для БпЛА.



Так що усі подальші версії штучного інтелекту для комп'ютерного зору можна доволі швидко перенавчити на нові типи цілей. Тому ефективність такого захисту техніки поки залишається відкритим питанням лише на певний час.

Адаптація до загрози дронів є тимчасовою

Новий зеброкамуфляж невдовзі стане малоефективним, але тут маємо гарний натяк на те, наскільки сильно українські дрони зі штучним інтелектом впливають на тактику та вигляд сучасної військової техніки.