Чорний шрифт та яскраві малюнки: як правильно оформити індивідуальні номери, щоб уникнути штрафу

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, згідно з чинним наказом відомства № 166, обмеження стосуються не лише символів, а й ребра жорсткості на знаках сьомого типу. Вони повинні забезпечувати максимальний контраст, щоб камери та патрульні могли легко зчитати інформацію за будь-якої погоди чи вночі.

Водночас автомобілістам залишили простір для креативу. Якщо ви хочете прикрасити свій бампер логотипом компанії, особистою символікою чи оригінальним малюнком, закон не обмежує вас у виборі палітри. Графічний акцент може бути абсолютно будь-якого відтінку, адже до нього кольорові ліміти не застосовуються.

Як узаконити нові таблички

Отримати омріяний метал на руки – це лише половина справи. У водія є лише 10 днів, щоб завітати до сервісного центру з паспортом, ідентифікаційним кодом та старим техпаспортом. Адміністратор внесе свіжі дані до реєстру та видасть нове свідоцтво про реєстрацію, де в графі "Особливі відмітки" буде вписано ваш ексклюзивний напис.

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"Керування автомобілем із номерними знаками, відомості про які відсутні в реєстраційних документах, є порушенням законодавства", – суворо попереджають представники відомства. Тобто, якщо просто прикрутити нові бляхи і поїхати у справах без офіційної перереєстрації, перший же екіпаж патрульної поліції може виписати штраф.

Нюанси онлайн-замовлення

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, під час бронювання номерів через інтернет варто бути вкрай уважним із вибором категорії транспорту. Якщо водій легковика випадково замовить квадратний формат, призначений для мотоциклів, адміністратор просто не зможе видати таку табличку для встановлення на звичайний седан, і замовлення доведеться скасувати.

Також раніше ми писали, що понад 220 тисяч транспортних засобів вже успішно переоформили через застосунок Дія. Під час такої цифрової угоди новий власник може безкоштовно залишити старі державні знаки або ж замовити нові зі спеціальною серією DI, які зручно доставлять поштою.