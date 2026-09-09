Чверть метра бетону під колесами: як на обході Житомира будують нову М-06

Йдеться про реконструкцію 22-кілометрової ділянки М-06 Київ - Чоп між 129,6-м та 151,73-м кілометрами. На III черзі будівництва дорожники вже перейшли безпосередньо до влаштування цементобетонного покриття.

Як розповідає у своєму релізі Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, за планом тут намітили укладати щодобово приблизно 300 погонних метрів дороги. Паралельно на інших ділянках демонтують старе покриття та влаштовують нові шари основи дорожнього одягу.

Що зміниться для водіїв

Головна фішка оновленої ділянки – розширення з двох до чотирьох смуг. Для тих, хто часто їздить трасою Київ – Чоп, це означає суттєву економію часу та набагато безпечніший обгін тихохідних фур.

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До того ж проєкт передбачає встановлення шумозахисних екранів біля населених пунктів. Місцевим жителям також обіцяють облаштувати нормальні тротуари та безпечні автобусні зупинки.



Той шар бетону навіть тепловоз втримає

У релізі про технологічні особливості будівництва полотна нічого не сказано, але з фото та відео можна зрозуміти, що бетон укладають досить масивним шаром.

За візуальною оцінкою відкритого краю плити, його товщина може становити близько 25–30 см, хоча точний параметр можна визначити лише за проєктною документацією або безпосереднім вимірюванням на майданчику.

Тут відхилення на 1 см товщини шару в бік зменшення чи збільшення не проходить: що запрограмовано залити – те і заллють. Фото: Держвідновлення

Однак на такому параметрі наполягати не будемо, хоча при порівнянні з окремими деталями там щонайменше 20 сантиметрів.

Тут працює потужний укладач

На фото й відео особливо цікава сама машина. Це представник лінійки Wirtgen SP – спеціалізований бетоноукладач зі змінною опалубкою, який формує бетонну плиту безпосередньо під час руху. Модель не вказана, але візуально на Житомирській трасі вгадуються риси SP 1600.

Це – серйозна машина. Вона має чотири гусеничні ходові механізми, може укладати бетон смугою від 5 до 16 метрів і формувати шар товщиною до 450 мм.

Робоча швидкість – під 5 м/хв, потужність двигуна – 313 кВт, або 426 к.с. Маса машини залежить від комплектації, може сягати понад 100 тонн.

Технологія нівелювання WIRTGEN регулює висоту, глибину та нахил для абсолютно точних результатів. Фото: Держвідновлення

Її завдання – не просто розподілити бетон. Машина одночасно розподіляє суміш, ущільнює її вібраторами, формує задану товщину та вирівнює поверхню. У комплектації можуть працювати також системи встановлення дюбелів і анкерів, віброрейка та фінішер.

Саме тому такі машини використовують для будівництва великих цементобетонних доріг, де потрібні точна геометрія плити та стабільна товщина покриття по всій ширині.

Обхід має забрати транзит із Житомира

Коли трасу нарешті здадуть в експлуатацію, тисячі транзитних автомобілів щодня оминатимуть обласний центр.

Це суттєво розвантажить міські вулиці Житомира та збереже нерви як місцевим водіям, так і далекобійникам. Адже чотири смуги це не дві, й вони не йдуть у порівняння з щільним потоком транспорту вулицями міста з численними світлофорами на перехрестях.

Проєкт передбачає також реконструкцію штучних споруд, лівого проїзду, інженерних мереж, водовідведення та інших елементів дороги.